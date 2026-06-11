Абоненты Т2 могут обменивать минуты и гигабайты на билеты "Аэроэкспресса"

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил возможность обменивать накопленный трафик на билеты для поездок на поезде и автобусе "Аэроэкспресса". Специальное предложение будет действовать все лето. Это позволит путешественникам комфортно и выгодно добираться до аэропортов в высокий сезон отпусков.
Т2 вновь расширяет возможности обмена минут и гигабайтов. Абоненты оператора могут обменять накопленный трафик на два билета за весь период действия предложения. В мобильном приложении Т2 пользователю необходимо нажать кнопку "Обменять", после чего на экране устройства сгенерируется уникальный QR-код. Этот код нужно отсканировать на турникете при входе и выходе терминала "Аэроэкспресса" либо при входе в салон автобуса "Аэроэкспресса".
Билет на электропоезд действует для поездки по направлениям "Аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал" или "Аэропорт Шереметьево — станция Одинцово" с остановками на Белорусском вокзале и станциями МЦД. Обмен трафика также распространяется на экспресс-автобусы "Аэроэкспресса", которые курсируют по маршруту "Аэропорт Домодедово — метро Домодедовская" и "Шереметьево — метро Ховрино".
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы комплексно подготовились к сезону отпусков, чтобы наши абоненты не беспокоились о связи и комфорте в любых поездках. Совсем недавно мы громко рассказали о запуске бесплатного безлимитного интернета в 34 странах мира и отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. А теперь делаем еще один шаг — запускаем возможность менять минуты и гигабайты на билеты "Аэроэкспресса". Т2 стремится сделать путь до аэропорта максимально простым, быстрым и выгодным, превращая накопленные минуты и гигабайты в реальные возможности для комфортных путешествий".
Михаил Чугункин, заместитель генерального директора, коммерческий директор "Аэроэкспресс":
"Аэроэкспресс постоянно расширяет спектр сервисов для авиапассажиров и делает поездки в столичные аэропорты комфортными и максимально доступными. Технологичность и готовность Т2 быстро внедрять новые для рынка решения позволила нам в короткий срок разработать очевидно выгодные опции, которые будут полезны клиентам обеих компаний".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Мы тщательно анализируем портрет нашего абонента: он активен, выбирает цифровые решения и очень мобилен. Особенно эта тенденция заметна в летний период, когда возрастает число внутрироссийских и зарубежных поездок. Наши предложения для туристов, включая выгодную связь за рубежом, формируют полноценную экосистему. Абонент Т2 пользуется выгодой на разных этапах поездки — от комфортного трансфера в аэропорт до непосредственного нахождения за рубежом. И это те самые преимущества, которые для многих становятся решающими при выборе Т2 как мобильного оператора".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.