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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты Т2 могут обменивать минуты и гигабайты на билеты "Аэроэкспресса"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, запустил возможность обменивать накопленный трафик на билеты для поездок на поезде и автобусе "Аэроэкспресса". Специальное предложение будет действовать все лето. Это позволит путешественникам комфортно и выгодно добираться до аэропортов в высокий сезон отпусков.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2 вновь расширяет возможности обмена минут и гигабайтов. Абоненты оператора могут обменять накопленный трафик на два билета за весь период действия предложения. В мобильном приложении Т2 пользователю необходимо нажать кнопку "Обменять", после чего на экране устройства сгенерируется уникальный QR-код. Этот код нужно отсканировать на турникете при входе и выходе терминала "Аэроэкспресса" либо при входе в салон автобуса "Аэроэкспресса".

Билет на электропоезд действует для поездки по направлениям "Аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал" или "Аэропорт Шереметьево — станция Одинцово" с остановками на Белорусском вокзале и станциями МЦД. Обмен трафика также распространяется на экспресс-автобусы "Аэроэкспресса", которые курсируют по маршруту "Аэропорт Домодедово — метро Домодедовская" и "Шереметьево — метро Ховрино".

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы комплексно подготовились к сезону отпусков, чтобы наши абоненты не беспокоились о связи и комфорте в любых поездках. Совсем недавно мы громко рассказали о запуске бесплатного безлимитного интернета в 34 странах мира и отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. А теперь делаем еще один шаг — запускаем возможность менять минуты и гигабайты на билеты "Аэроэкспресса". Т2 стремится сделать путь до аэропорта максимально простым, быстрым и выгодным, превращая накопленные минуты и гигабайты в реальные возможности для комфортных путешествий".

Михаил Чугункин, заместитель генерального директора, коммерческий директор "Аэроэкспресс":

"Аэроэкспресс постоянно расширяет спектр сервисов для авиапассажиров и делает поездки в столичные аэропорты комфортными и максимально доступными. Технологичность и готовность Т2 быстро внедрять новые для рынка решения позволила нам в короткий срок разработать очевидно выгодные опции, которые будут полезны клиентам обеих компаний".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы тщательно анализируем портрет нашего абонента: он активен, выбирает цифровые решения и очень мобилен. Особенно эта тенденция заметна в летний период, когда возрастает число внутрироссийских и зарубежных поездок. Наши предложения для туристов, включая выгодную связь за рубежом, формируют полноценную экосистему. Абонент Т2 пользуется выгодой на разных этапах поездки — от комфортного трансфера в аэропорт до непосредственного нахождения за рубежом. И это те самые преимущества, которые для многих становятся решающими при выборе Т2 как мобильного оператора".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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