Абоненты Т2 могут обменивать минуты и гигабайты на билеты "Аэроэкспресса"

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил возможность обменивать накопленный трафик на билеты для поездок на поезде и автобусе "Аэроэкспресса". Специальное предложение будет действовать все лето. Это позволит путешественникам комфортно и выгодно добираться до аэропортов в высокий сезон отпусков.

Т2 вновь расширяет возможности обмена минут и гигабайтов. Абоненты оператора могут обменять накопленный трафик на два билета за весь период действия предложения. В мобильном приложении Т2 пользователю необходимо нажать кнопку "Обменять", после чего на экране устройства сгенерируется уникальный QR-код. Этот код нужно отсканировать на турникете при входе и выходе терминала "Аэроэкспресса" либо при входе в салон автобуса "Аэроэкспресса".

Билет на электропоезд действует для поездки по направлениям "Аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал" или "Аэропорт Шереметьево — станция Одинцово" с остановками на Белорусском вокзале и станциями МЦД. Обмен трафика также распространяется на экспресс-автобусы "Аэроэкспресса", которые курсируют по маршруту "Аэропорт Домодедово — метро Домодедовская" и "Шереметьево — метро Ховрино".

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы комплексно подготовились к сезону отпусков, чтобы наши абоненты не беспокоились о связи и комфорте в любых поездках. Совсем недавно мы громко рассказали о запуске бесплатного безлимитного интернета в 34 странах мира и отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. А теперь делаем еще один шаг — запускаем возможность менять минуты и гигабайты на билеты "Аэроэкспресса". Т2 стремится сделать путь до аэропорта максимально простым, быстрым и выгодным, превращая накопленные минуты и гигабайты в реальные возможности для комфортных путешествий".

Михаил Чугункин, заместитель генерального директора, коммерческий директор "Аэроэкспресс":

"Аэроэкспресс постоянно расширяет спектр сервисов для авиапассажиров и делает поездки в столичные аэропорты комфортными и максимально доступными. Технологичность и готовность Т2 быстро внедрять новые для рынка решения позволила нам в короткий срок разработать очевидно выгодные опции, которые будут полезны клиентам обеих компаний".



Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы тщательно анализируем портрет нашего абонента: он активен, выбирает цифровые решения и очень мобилен. Особенно эта тенденция заметна в летний период, когда возрастает число внутрироссийских и зарубежных поездок. Наши предложения для туристов, включая выгодную связь за рубежом, формируют полноценную экосистему. Абонент Т2 пользуется выгодой на разных этапах поездки — от комфортного трансфера в аэропорт до непосредственного нахождения за рубежом. И это те самые преимущества, которые для многих становятся решающими при выборе Т2 как мобильного оператора".