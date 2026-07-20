Из международного аэропорта Курумоч открываются рейсы в Сухум

В понедельник, 19 июля, из международного аэропорта Курумоч состоялся первый прямой рейс в Сухум, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Первый рейс в столицу Абхазии выполнен при полной загрузке.

Полетную программу на данном направлении осуществляет авиакомпания Nordwind на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Частота рейсов в Сухум — два раза в неделю, по средам и воскресеньям.

С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.