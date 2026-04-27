Идёт прием заявок на 10-й юбилейный сезон премии "Автодилер года"

До 30 апреля продолжается приём заявок на 10 юбилейную премию "Автодилер года 2026" — одного из самых престижных событий автомобильной отрасли России. Организаторы: Авито Авто и аналитическое агентство АВТОСТАТ. Уже десять лет премия объединяет ведущих игроков рынка и подчеркивает самые выдающиеся достижения в области продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и клиентского сервиса.

Событие "Автодилер года" стало для рынка не просто профессиональной наградой, а знаком отраслевого признания. Премия выделяет дилеров, которые не только показывают достойные бизнес-результаты, но и задают ориентиры для рынка. Масштаб проекта подтверждают и итоги прошлого сезона: организаторы оценили около 2,5 тыс. дилеров, проанализировали более 6 тыс. анкет и вручили 54 награды официальным и независимым представителям индустрии.

За время с первой премии "Автодилер года" рынок и дилерский бизнес заметно выросли с точки зрения качества сервиса и клиентского опыта. Усилилась конкуренция за клиента, а вместе с ней — требования к скорости, прозрачности и точности работы на всех этапах сделки. Ключевым драйвером этих изменений стала цифровая трансформация, которая перестроила и внутренние процессы дилеров, и сам клиентский путь в автобизнесе. Сегодня эффективность все чаще определяется не только объемом продаж, но и качеством коммуникации, скоростью обработки обращений, умением работать с онлайн-каналами, складом и данными.

В результате цифровизации изменилось и поведение покупателей: все больше этапов выбора автомобиля переходят в онлайн — уже более 85% пользователей, по данным Авито Авто, проходят этот путь в цифровой среде. Это повлияло и на формат коммуникации с дилерами. Так, после появления чатов в конце 2016 года их использование на платформе выросло в 3,5 раза — с 19% аудитории в первом квартале 2017 года до 67% сегодня.

Растет интерес и к другим цифровым решениям: за время существования "Авито Селект" с 2023 года число дилеров, использующих его как онлайн-канал продаж, выросло почти в 6 раз, а число работающих с Аукционом с момента запуска — в 2,4 раза.

Середина 2020-х стала периодом активного внедрения ИИ в автобизнесе. У дилеров появились решения, которые автоматизируют работу с трафиком, помогают находить "серые" зоны в коммуникации с клиентами и точнее управлять продажами. Параллельно развиваются и сервисы для покупателей: например, ИИ-рекомендации в Автотеке помогают проще интерпретировать данные об истории автомобиля, а "Авито Оценка" — точнее понять, насколько справедлива цена в объявлении.

Именно эти изменения находят отражение и в критериях оценки премии. В 2026 году в рамках "Автодилера года" будут оцениваться как ключевые бизнес-показатели дилерского бизнеса, так и качество работы с клиентом, складом и цифровыми каналами. Для участия в номинациях, связанных с продажами новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг, дилерам необходимо подать заявку в агентство "АВТОСТАТ". При оценке учитываются объемы продаж, выручка, эффективность команды и динамика роста.

"Дилеры — главное звено автомобильного рынка. Премия "Автодилер года" — способ сказать им спасибо и дать то, что действительно работает: честную оценку, равные условия для официальных и независимых игроков и статус, который видят миллионы покупателей", — комментирует директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.

По номинациям, связанным с клиентским опытом и эффективностью закупок, автоматически рассматриваются дилеры, которые в период оценки показателей активно работают на Авито Авто и в Автохабе. Здесь внимание уделяется качеству коммуникации с клиентами, рейтингу, скорости обработки обращений, а также эффективности управления складом и закупками.

По итогам 2025 года в рамках этих и других номинаций будут определены лучшие автодилеры, автобренды и группы компаний, а победителей наградят 18 июня 2026 года в Москве.

"Цифровизация в автобизнесе уже давно перестала быть просто трендом — сегодня это обязательная часть работы дилера. Для рынка все большую роль играют прозрачность, скорость коммуникации и качество данных на всех этапах взаимодействия с покупателем. Современные дилеры всё активнее используют цифровые инструменты для работы с клиентским опытом, складом, ценообразованием и аналитикой. Премия "Автодилер года" как раз помогает выделить тех игроков, которые не просто следуют этому тренду, а задают новый стандарт работы на рынке", — комментирует Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении "Дилеры" в Авито Авто.

Участие в премии бесплатное. К конкурсу приглашаются как официальные, так и независимые дилеры. Финалисты юбилейного сезона премии будут опубликованы в специальной секции "Автодилер года" журнала Forbes.

Подать заявку на статус лучшего можно на сайте АВТОСТАТА до 30 апреля 2026 года.