Фонд "Навстречу переменам" объявляет конкурс импакт-стартапов

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что фонд "Навстречу переменам" проводит открытый конкурс "Навстречу импакт-стартапам". Прием заявок на участие в нем продлится до 10 июля 2026 года. Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашаются лидеры социальных стартапов с инновационными решениями социальных и экологических проблем, социальные предприниматели, авторы социальных проектов на ранней стадии реализации идеи, прототипа или действующего проекта/организации, которому не более трех лет.

Конкурс проводится в трех номинациях:

"Лучший социальный стартап в сфере детства": цель проекта — решить проблему детей и молодежи;

решить проблему детей и молодежи; "Лучший стартап, направленный на решение социальных и экологических проблем" — в номинации участвуют проекты, которые решают острые проблемы за пределами сферы детства;

"Лучший цифровой социальный стартап" — проекты, решающие социальные и экологические проблемы через цифровые технологии: приложения, платформы, онлайн-сервисы, AI-решения.

Победители получат доступ к программе профессионального развития "Инкубатор" длительностью от 1 года до 3 лет, которая включает в себя участие в стратегических сессиях, работу с экспертами и менторами, обучение, обмен опытом. Дополнительно предусмотрена финансовая поддержка — гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей. Заявку на конкурс можно заполнить онлайн до 10 июля.

Юлиана Соколенко, руководитель направления КСО Т2:

"В Т2 ценят открытость и смелость лидеров социальных импакт-стартапов, которые предлагают новые решения и хотят сделать свой проект устойчивым. Мы также даем возможность своим сотрудникам стать интеллектуальными волонтерами и помочь своей экспертизой участникам конкурса на всех его этапах".

Анны Тюшкевич, член совета и соучредитель фонда "Навстречу переменам":

"Вся программа фонда направлена на то, чтобы создать индивидуальный трек развития для каждого участника по его потребностям. Он включает лучшие технологии бизнес-обучения и наставничество ведущих экспертов и практиков российского бизнеса".

Игорь Ананьев, победитель конкурса прошлых лет:

"Я рад, что в моей жизни случился конкурс "Навстречу импакт-стартапам". Благодаря нашему проекту "Особая сборка", молодые люди с особенностями развития и инвалидностью находят работу. Если есть представление о ресурсах и целях запуска проекта, фонд — лучшая в России площадка для развития навыков социального предпринимателя".