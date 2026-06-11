Фонд "Навстречу переменам" объявляет конкурс импакт-стартапов

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что фонд "Навстречу переменам" проводит открытый конкурс "Навстречу импакт-стартапам". Прием заявок на участие в нем продлится до 10 июля 2026 года. Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей.
К участию в конкурсе приглашаются лидеры социальных стартапов с инновационными решениями социальных и экологических проблем, социальные предприниматели, авторы социальных проектов на ранней стадии реализации идеи, прототипа или действующего проекта/организации, которому не более трех лет.
Конкурс проводится в трех номинациях:
- "Лучший социальный стартап в сфере детства": цель проекта — решить проблему детей и молодежи;
- "Лучший стартап, направленный на решение социальных и экологических проблем" — в номинации участвуют проекты, которые решают острые проблемы за пределами сферы детства;
- "Лучший цифровой социальный стартап" — проекты, решающие социальные и экологические проблемы через цифровые технологии: приложения, платформы, онлайн-сервисы, AI-решения.
Победители получат доступ к программе профессионального развития "Инкубатор" длительностью от 1 года до 3 лет, которая включает в себя участие в стратегических сессиях, работу с экспертами и менторами, обучение, обмен опытом. Дополнительно предусмотрена финансовая поддержка — гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей. Заявку на конкурс можно заполнить онлайн до 10 июля.
Юлиана Соколенко, руководитель направления КСО Т2:
"В Т2 ценят открытость и смелость лидеров социальных импакт-стартапов, которые предлагают новые решения и хотят сделать свой проект устойчивым. Мы также даем возможность своим сотрудникам стать интеллектуальными волонтерами и помочь своей экспертизой участникам конкурса на всех его этапах".
Анны Тюшкевич, член совета и соучредитель фонда "Навстречу переменам":
"Вся программа фонда направлена на то, чтобы создать индивидуальный трек развития для каждого участника по его потребностям. Он включает лучшие технологии бизнес-обучения и наставничество ведущих экспертов и практиков российского бизнеса".
Игорь Ананьев, победитель конкурса прошлых лет:
"Я рад, что в моей жизни случился конкурс "Навстречу импакт-стартапам". Благодаря нашему проекту "Особая сборка", молодые люди с особенностями развития и инвалидностью находят работу. Если есть представление о ресурсах и целях запуска проекта, фонд — лучшая в России площадка для развития навыков социального предпринимателя".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.