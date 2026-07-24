В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства линейных руководителей

ТОАЗ провел конкурс профессионального мастерства "Лучший линейный руководитель". Соревнования состоялись в рамках корпоративного Чемпионата "Лучший по профессии" Группы "Уралхим".

В конкурсе, который проходил в течение двух недель, приняли участие более 20 сотрудников производственных подразделений "Тольяттиазота". Впервые в истории соревнований свое профессиональное мастерство решили продемонстрировать женщины-руководители.

Конкурсная программа проходила на базе учебного центра Компании. Состоящая из нескольких этапов, она включала в себя проверку теоретических знаний и практику. В ходе тестирования участникам было предложено ответить на 40 вопросов в сфере охраны труда и промышленной безопасности, культуры производства, основ управления персоналом, интегрированной системы менеджмента, а также бережливого производства.

Во второй этап соревнований были допущены 10 сотрудников, показавших лучшие результаты. Практическая часть включала в себя самопрезентацию и решение ситуационной задачи на выявление уровня развития корпоративных компетенций, включающих управление командой, результативностью, развитием и заботой о безопасности.

В состав жюри вошли представители дирекции по персоналу, службы главного инженера и главного энергетика "Тольяттиазота". При оценке участников они обращали внимание на навыки стратегического и оперативного управления, способность к принятию быстрых и оптимальных решений, а также последовательность действий и умение их аргументировать.

Максимальное количество баллов набрал старший мастер смены производства карбамида Николай Журавлев, который завоевывает звание лучшего линейного руководителя второй год подряд. Серебро досталось начальнику лаборатории № 34ОТК Алене Гридневой. Третье место занял Денис Кузнецов, старший мастер смены цеха № 37.

Победители конкурса в октябре 2026 года представят "Тольяттиазот" в корпоративном финале Чемпионата.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Подобные инициативы являются важной частью корпоративной стратегии по развитию персонала и укреплению кадрового потенциала Компании. Здесь выявляются лидеры, которые не боятся брать на себя ответственность за сложные технологические процессы, безопасность коллектива и выполнение производственных задач. Особенно приятно, что в этом году к участию в конкурсе присоединилась и женская половина линейных руководителей. Лидеры конкурса были включены в кадровый резерв "Тольяттиазота" для дальнейшего профессионального роста и карьерного продвижения.