16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства линейных руководителей Волонтёры "Роснефти" выпустили в Волгу более 41 тыс. мальков стерляди Лаборатория Тольяттиазота прошла процедуру подтверждения компетентности В Самаре пройдет выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" "Тольяттиазот" опубликовал экологический отчет за 2025 год

Нефтехимия ТЭК

В "Тольяттиазоте" прошел конкурс профессионального мастерства линейных руководителей

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ТОАЗ провел конкурс профессионального мастерства "Лучший линейный руководитель". Соревнования состоялись в рамках корпоративного Чемпионата "Лучший по профессии" Группы "Уралхим".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В конкурсе, который проходил в течение двух недель, приняли участие более 20 сотрудников производственных подразделений "Тольяттиазота". Впервые в истории соревнований свое профессиональное мастерство решили продемонстрировать женщины-руководители.

Конкурсная программа проходила на базе учебного центра Компании. Состоящая из нескольких этапов, она включала в себя проверку теоретических знаний и практику. В ходе тестирования участникам было предложено ответить на 40 вопросов в сфере охраны труда и промышленной безопасности, культуры производства, основ управления персоналом, интегрированной системы менеджмента, а также бережливого производства.

Во второй этап соревнований были допущены 10 сотрудников, показавших лучшие результаты. Практическая часть включала в себя самопрезентацию и решение ситуационной задачи на выявление уровня развития корпоративных компетенций, включающих управление командой, результативностью, развитием и заботой о безопасности.

В состав жюри вошли представители дирекции по персоналу, службы главного инженера и главного энергетика "Тольяттиазота". При оценке участников они обращали внимание на навыки стратегического и оперативного управления, способность к принятию быстрых и оптимальных решений, а также последовательность действий и умение их аргументировать.

Максимальное количество баллов набрал старший мастер смены производства карбамида Николай Журавлев, который завоевывает звание лучшего линейного руководителя второй год подряд. Серебро досталось начальнику лаборатории № 34ОТК Алене Гридневой. Третье место занял Денис Кузнецов, старший мастер смены цеха № 37.

Победители конкурса в октябре 2026 года представят "Тольяттиазот" в корпоративном финале Чемпионата.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Подобные инициативы являются важной частью корпоративной стратегии по развитию персонала и укреплению кадрового потенциала Компании. Здесь выявляются лидеры, которые не боятся брать на себя ответственность за сложные технологические процессы, безопасность коллектива и выполнение производственных задач. Особенно приятно, что в этом году к участию в конкурсе присоединилась и женская половина линейных руководителей. Лидеры конкурса были включены в кадровый резерв "Тольяттиазота" для дальнейшего профессионального роста и карьерного продвижения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2