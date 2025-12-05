Сотрудник "Тольяттиазота" — победитель общественной акции "Народное признание"

Заместитель начальника цеха по производству аммиака № 1 ТОАЗа Василий Емельянов стал победителем муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание". Сотрудника компании отметили в номинации "Признание и уважение".
Василий Емельянов работает в "Тольяттиазоте" более 30 лет, является основателем трудовой династии и опытным наставником. Он принимает активное участие в общественной жизни предприятия, проводит практические занятия для стажеров и профориентационные экскурсии. Своим главным предназначением на производстве считает обучение и увлечение профессией молодых специалистов, а поводом для гордости — карьерный рост учеников.
Акция "Народное признание" проводится при поддержке правительства Самарской области в 17-й раз. В 2025 году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни — образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт, было выдвинуто 675 кандидатов. В опросе приняли участие более 6 тыс. тольяттинцев. В номинации "Признание и уважение" за Василия Емельянова проголосовали около 800 человек.
Победители муниципального этапа были награждены почетными грамотами и благодарностями главы г. о. Тольятти Ильи Сухих, а также подарками "Тольяттиазота".
Компания является традиционным участником "Народного признания". В 2023 году в номинации "Единство и успех" общественной акции был отмечен коллектив медсанчасти ТОАЗа.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"В настоящее время в обществе есть потребность показывать героев сегодняшнего дня. На один из самых масштабных проектов Самарской области "Тольяттиазот" ежегодно выдвигает кандидатов, чьи поступки и ценности являются нравственным ориентиром и примером не только для сотрудников предприятия, но и для всех жителей губернии. Благодарим всех проголосовавших за оказанное доверие и, действительно, народное признание нашего участника".
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!