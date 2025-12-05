16+
Сотрудник "Тольяттиазота" — победитель общественной акции "Народное признание"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заместитель начальника цеха по производству аммиака № 1 ТОАЗа Василий Емельянов стал победителем муниципального этапа областной общественной акции "Народное признание". Сотрудника компании отметили в номинации "Признание и уважение".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Василий Емельянов работает в "Тольяттиазоте" более 30 лет, является основателем трудовой династии и опытным наставником. Он принимает активное участие в общественной жизни предприятия, проводит практические занятия для стажеров и профориентационные экскурсии. Своим главным предназначением на производстве считает обучение и увлечение профессией молодых специалистов, а поводом для гордости — карьерный рост учеников.

Акция "Народное признание" проводится при поддержке правительства Самарской области в 17-й раз. В 2025 году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни — образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт, было выдвинуто 675 кандидатов. В опросе приняли участие более 6 тыс. тольяттинцев. В номинации "Признание и уважение" за Василия Емельянова проголосовали около 800 человек.

Победители муниципального этапа были награждены почетными грамотами и благодарностями главы г. о. Тольятти Ильи Сухих, а также подарками "Тольяттиазота".

Компания является традиционным участником "Народного признания". В 2023 году в номинации "Единство и успех" общественной акции был отмечен коллектив медсанчасти ТОАЗа.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"В настоящее время в обществе есть потребность показывать героев сегодняшнего дня. На один из самых масштабных проектов Самарской области "Тольяттиазот" ежегодно выдвигает кандидатов, чьи поступки и ценности являются нравственным ориентиром и примером не только для сотрудников предприятия, но и для всех жителей губернии. Благодарим всех проголосовавших за оказанное доверие и, действительно, народное признание нашего участника".

