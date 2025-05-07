"Тольяттиазот" готовится к празднованию Дня Победы

"Тольяттиазот" принял участие во всероссийских акциях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне 9 мая совет молодежи ТОАЗа организовал раздачу георгиевских лент на предприятии и в образовательных учреждениях города. В Тольяттинском химико-технологическом колледже активисты Компании провели встречу с участником Венгерских событий 1956 года, ветераном предприятия Василием Гребенниковым, который поделился со студентами личными историями о послевоенном времени.

Волонтеры "Тольяттиазота" также присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти". В память о погибших на фронте сотрудники Компании выложили из горящих свечей число 80. Подрастающее поколение — дети сотрудников ТОАЗа — приняли участие в конкурсе рисунков "Мы — наследники Победы!", который проводил Росхимпрофсоюз Самарской области. Первое место в регионе заняла дочь токаря цеха № 93 предприятия Варвара Желудкова.

В рамках подготовки к празднику "Тольяттиазот" запустил медиапроекты, посвященные Героям ВОВ. Ролики с историями сотрудников о своих родственниках — участниках войны, а также фотографии "Бессмертного полка" демонстрируются в социальных сетях и на экранах в компании.

В преддверии праздника при поддержке профсоюза "Тольяттиазота" организованы поздравления тружеников тыла. Самый старший из них, стаж работы которого на ТОАЗе составляет 22 года, в этом году отметит 90-летний юбилей. Вручение подарков сопровождалось музыкальными композициями, исполненными членами совета молодежи на русских народных инструментах.

В День Победы сотрудники ТОАЗа примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, а на площади Дворца культуры "Тольяттиазот" для жителей и гостей города состоится праздничный концерт с полевой кухней.

"Тольяттиазот" ежегодно принимает участие во всех акциях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача сегодня — сохранить память об исторических событиях и подвигах героев, а также передать подрастающему поколению чувство гордости и благодарности к тем, кто отдал свою жизнь за свободу. Именно поэтому к мероприятиям, приуроченным к 9 мая, активно присоединяются члены совета молодежи компании, символизируя связь поколений между прошлым, настоящим и будущим", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.