"Тольяттиазот" готовится к празднованию Дня Победы

"Тольяттиазот" принял участие во всероссийских акциях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Накануне 9 мая совет молодежи ТОАЗа организовал раздачу георгиевских лент на предприятии и в образовательных учреждениях города. В Тольяттинском химико-технологическом колледже активисты Компании провели встречу с участником Венгерских событий 1956 года, ветераном предприятия Василием Гребенниковым, который поделился со студентами личными историями о послевоенном времени.
Волонтеры "Тольяттиазота" также присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти". В память о погибших на фронте сотрудники Компании выложили из горящих свечей число 80. Подрастающее поколение — дети сотрудников ТОАЗа — приняли участие в конкурсе рисунков "Мы — наследники Победы!", который проводил Росхимпрофсоюз Самарской области. Первое место в регионе заняла дочь токаря цеха № 93 предприятия Варвара Желудкова.
В рамках подготовки к празднику "Тольяттиазот" запустил медиапроекты, посвященные Героям ВОВ. Ролики с историями сотрудников о своих родственниках — участниках войны, а также фотографии "Бессмертного полка" демонстрируются в социальных сетях и на экранах в компании.
В преддверии праздника при поддержке профсоюза "Тольяттиазота" организованы поздравления тружеников тыла. Самый старший из них, стаж работы которого на ТОАЗе составляет 22 года, в этом году отметит 90-летний юбилей. Вручение подарков сопровождалось музыкальными композициями, исполненными членами совета молодежи на русских народных инструментах.
В День Победы сотрудники ТОАЗа примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, а на площади Дворца культуры "Тольяттиазот" для жителей и гостей города состоится праздничный концерт с полевой кухней.
"Тольяттиазот" ежегодно принимает участие во всех акциях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача сегодня — сохранить память об исторических событиях и подвигах героев, а также передать подрастающему поколению чувство гордости и благодарности к тем, кто отдал свою жизнь за свободу. Именно поэтому к мероприятиям, приуроченным к 9 мая, активно присоединяются члены совета молодежи компании, символизируя связь поколений между прошлым, настоящим и будущим", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!