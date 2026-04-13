КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам

Надзорный аудит, который прошел в ПАО "КуйбышевАзот" с 7 по 10 апреля 2026 года, подтвердил, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) предприятия соответствует требованиям международных стандартов.

Комплексная проверка работы структурных подразделений, проведенная специалистами компании "СЖС Восток Лимитед" сформировала объективную оценку функционирования в ПАО "КуйбышевАзот" системы менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018.

Прошедший аудит подтвердил, что работа в области качества, экологии, охраны здоровья и промышленной безопасности в ПАО "КуйбышевАзот" интегрирована в деятельность всех подразделений предприятия. По оценке экспертов, в функционировании интегрированной системы менеджмента предприятия стабильно наблюдаются системные улучшения. При этом она из года в год совершенствуется.

В ходе проверки был отмечен высокий организационный уровень, открытость и профессионализм персонала, а также грамотно выстроенные коммуникации между руководством предприятия и коллективом. Успешное прохождение аудиторской проверки на соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам будет способствовать дальнейшему повышению уровня деятельности предприятия в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Четко выстроенная система менеджмента позволяет принимать сбалансированные управленческие решения, которые помогают достигать цели в рамках реализации стратегии развития компании.