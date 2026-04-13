16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам Нефтехимики Новокуйбышевска награждены за создание эффективной системы корпоративного эковолонтёрства "Тольяттиазот" подтвердил работу по международным стандартам Предприятия "Роснефти" отмечены премией "Серебряный Лучник — Самара" При поддержке "Тольяттиазота" открылся семейный клуб рукоделия

КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 246
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Надзорный аудит, который прошел в ПАО "КуйбышевАзот" с 7 по 10 апреля 2026 года, подтвердил, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) предприятия соответствует требованиям международных стандартов.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Комплексная проверка работы структурных подразделений, проведенная специалистами компании "СЖС Восток Лимитед" сформировала объективную оценку функционирования в ПАО "КуйбышевАзот" системы менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018.

Прошедший аудит подтвердил, что работа в области качества, экологии, охраны здоровья и промышленной безопасности в ПАО "КуйбышевАзот" интегрирована в деятельность всех подразделений предприятия. По оценке экспертов, в функционировании интегрированной системы менеджмента предприятия стабильно наблюдаются системные улучшения. При этом она из года в год совершенствуется.

В ходе проверки был отмечен высокий организационный уровень, открытость и профессионализм персонала, а также грамотно выстроенные коммуникации между руководством предприятия и коллективом. Успешное прохождение аудиторской проверки на соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам будет способствовать дальнейшему повышению уровня деятельности предприятия в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Четко выстроенная система менеджмента позволяет принимать сбалансированные управленческие решения, которые помогают достигать цели в рамках реализации стратегии развития компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3