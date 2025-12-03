"Тольяттиазот" — призер международного конкурса "Медиалидер"

Проекты ТОАЗа отмечены призами на международном конкурсе корпоративных СМИ "Медиалидер — 2025". Высокую оценку жюри получили видеоработа, посвященная сотрудникам компании, занесенным на Доску почета, а также официальная группа в социальной сети ВКонтакте (ВК). Церемония награждения финалистов прошла в Москве.

Сообщество "Тольяттиазота" в ВК стало серебряным призером конкурса в номинации "Лучшая внутрикорпоративная страница в соцсети". Эксперты отметили группу, которая насчитывает около 12 тыс. подписчиков, в качестве примера важнейшего канала коммуникации. Ежедневная трансляция новостей и событий в инфопространстве не только способствует укреплению корпоративной культуры и взаимодействию коллектива, но и является действенным инструментом в работе с внешними заинтересованными сторонами — местной властью, партнерами и клиентами.

"Дипломом отличника" конкурса в номинации "Лучший внутрикорпоративный фильм" награжден также проект ТОАЗа "Виртуальная Доска почета". Он представляет собой видеоролик о сотрудниках компании, чьи имена занесены на Доску почета в 2025 году. Для чествования лучших был выбран нестандартный формат: они выступили в качестве главных героев в музыкальном клипе — кавере на популярную песню.

На "Медиалидер" в этом году поступило более 600 заявок из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, что стало новым рекордом для премии. Участниками, которые оценивались в 23 номинациях, стали представители бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Сообщества ТОАЗа в социальных сетях служат примером успешного развития каналов коммуникации, куда мягко интегрированы профориентационная деятельность, имиджевая история и мотивирующий настрой для многотысячного коллектива компании. Ежедневно мы создаем открытое пространство, где каждый сотрудник чувствует свою значимость и вовлеченность. Наша цель — не только информировать, но и, используя легкий и лаконичный стиль, делать качественный контент, чтобы вдохновлять, объединять коллег и формировать командный дух. Здесь же публикуются и входящие в топ самых популярных видео работы, прославляющие тех, чьи имена занесены на Доску почета".