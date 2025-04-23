130 сотрудников Новокуйбышевской нефтяной компании стали донорами крови в 2025 году

Волонтеры "Роснефти" в честь Национального дня донора крови в России и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в донорских акциях. В этом году донорами крови стали более 1,5 тысяч сотрудников дочерних предприятий компании. Среди них — работники Новокуйбышевской нефтехимической компании (АО "ННК"), для которых такие мероприятия стали традицией.
За девять лет в акции "Я — донор" приняло участие 1137 сотрудников, сдано более 550 литров крови. Среди нефтехимиков есть почетные доноры — это люди, которые сдали кровь более 40 раз.
Для удобства сотрудников АО "ННК" дважды в год — весной и осенью — на завод приезжает мобильная станция переливания крови. Перед этим работники проходят необходимые процедуры, включающие предварительную подготовку и медицинское обследование.
В 2025 году акция на АО "ННК" акция прошла в 19-й раз. Ее поддержали 130 волонтеров, среди которых есть как опытные доноры, так и новички.
Ведущий финансовый аналитик отдела экономики АО "ННК" Арина Климова стала донором впервые. "Мне кажется, каждый человек живет для того, чтобы помогать другим", — уверена она.
Сливщик-разливщик Алексей Хорошев участвует в акции уже в шестой раз: "Я надеюсь, что моя кровь обязательно кому-то поможет вылечиться или даже спасти жизнь", — отметил заводчанин.
Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры "Роснефти". В компании реализуется программа "Платформа добрых дел", в рамках которой сотрудники участвуют в различных историко-культурных, экологических и социально-гуманитарных мероприятиях, в том числе развивают донорское движение.
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