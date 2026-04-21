"КуйбышевАзот" подтвердил соответствие международному стандарту

Надзорный аудит, который прошел на ПАО "КуйбышевАзот" с 14 по 16 апреля 2026 года подтвердил, что система менеджмента качества (СМК) предприятия в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной соответствует международному стандарту IATF 16949:2016.
IATF 16949:2016 — стандарт, определяющий ряд требований к СМК производителей продукции для автомобильной промышленности. Аудит на предприятии проведен экспертами компании ООО "ЮРС-Поволжье". В ходе работы аудиторов были проанализированы процессы СМК и общее соответствие требованиям стандарта.
Эксперты положительно оценили большой объем работ, проделанный ПАО "КуйбышевАзот" в части достижения целей потребителей и вовлечения персонала предприятия в процессы поддержания и совершенствования СМК. Проверяющие в частности отметили, что развитие системы менеджмента качества в части проектирования и производства ткани кордной пропитанной ведется специалистами на постоянной основе, а руководство компании и ее сотрудники демонстрируют высокую компетентность в части понимания требований стандарта IATF 16949:2016, а также нацеленность на повышение удовлетворенности и улучшение результатов.
Успешное подтверждение соответствия стандарту IATF 16949:2016 будет способствовать продолжению работы ПАО "КуйбышевАзот" по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции, поставляемой на предприятия автомобильной промышленности.
Последние комментарии
