"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" подводит результаты 2025 года

Прошедший 2025 год стал для "Тольяттикаучука", входящего в структуру компании "Татнефть", этапом комплексного развития и общественного признания. Предприятие не только достигло значимых производственных и инновационных результатов, но и подтвердило свою роль как социально ответственного центра притяжения для научных кадров, активной молодежи и всего городского сообщества Тольятти. Компания продемонстрировала, что стратегия устойчивого развития, в центре которой находится человек, реализуется в конкретных проектах и инициативах.

Партнерство с городом

Социальная ответственность "Тольяттикаучука" носит системный и долгосрочный характер, что в 2025 году было в очередной раз высоко оценено городским сообществом. Предприятие в 18-й раз было удостоено звания "Благотворитель года" как партнер крупных социальных проектов. Глава городского округа Тольятти Илья Сухих дал исчерпывающую оценку этой многолетней работе: "На протяжении многих лет "Тольяттикаучук" остается нашим надежным социальным партнером".

Благотворительность здесь является конкретным инструментом улучшения качества жизни. С 2021 года в Тольятти реализовано 33 гранта в рамках корпоративного конкурса социальных инициатив "На благо людей", проводимого компанией "Татнефть". Основные социальные инвестиции были направлены в проекты образования и науки, а также в здравоохранение, культуру, спорт. Благотворительная деятельность — один из важных инструментов социального инвестирования компании в повышение качества жизни людей, в создание устойчивого будущего.

Одним из ярких результатов 2025 года стало открытие на базе школы № 26 многофункционального комплекса "Городок безопасности" — мультиспортивной площадки нового поколения. Этот уникальный объект, сочетающий возможности для физического воспитания, подготовки к ГТО и обучения основам безопасности жизнедеятельности, также был создан благодаря гранту "Татнефти". Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов видит в этом глубокий смысл: "Название конкурса социальных инициатив благотворительного фонда "Татнефти". "На благо людей" — не просто слова. Это посыл, который вшит в ее ДНК. Компания заботится о своем будущем и будущем своих работников. Добрые дела "Татнефти" делают Тольятти — современнее, красивее, чище, благоустроеннее, а жителей и детей — счастливее!".

Инновации и признание

Особое внимание в 2025 году на предприятии было уделено климатическим проектам и энергоэффективности. В Российском реестре углеродных единиц был зарегистрирован третий климатический проект Группы "Татнефть", реализуемый именно на площадках "Тольяттикаучука". Он направлен на снижение потерь углеводородного сырья за счет технического перевооружения: газовые отдувки с установки синтеза метил-трет-бутилового эфира, которые ранее сжигались на факеле, теперь направляются на установку выделения изобутан-изобутиленовой фракции для дополнительного извлечения углеводородов.

"Планомерная работа по снижению выбросов парниковых газов является одной из важных составляющих по реализации ESG-повестки Компании и созданию устойчивого будущего как для себя, так и для территорий своей деятельности", — отмечается в стратегии компании.

Практическим примером экономии ресурсов стал проект модернизации очистных сооружений, отмеченный дипломом победителя специализированной выставки "KazanEnergyExpo". Проект, разработанный специалистами предприятия, позволил сократить расходы как подаваемого кислорода, так и затрачиваемой электроэнергии. Эффект также состоит в повышении качества воды на выходе с очистных сооружений.

Победа во всероссийском конкурсе "Лучший промышленный дизайн России" наглядно отразила прогрессивный подход "Татнефти" к формированию производственной среды. Лабораторно-исследовательский корпус, строящийся на предприятии "Тольяттикаучук", был признан победителем в номинации "Дизайн промышленных пространств". Этот проект, работа над которым началась в 2024 году, нацелен на формирование современной научно-технологической платформы для обеспечения устойчивого развития компании за счет собственных инновационных решений. На площади более 2000 метров разместится универсальный цех пилотных технологических установок, где специалисты будут разрабатывать и апробировать технологии по выпуску новых продуктов. Как подчеркнул заместитель генерального директора по развитию производств ООО "Тольяттикаучук" Андрей Плещев, проект отражает ценности компании — создание комфортной и технологичной среды для работы, исследований и внедрения новых решений.

Кроме того, в этом году "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть" стал дипломантом в конкурсе "100 лучших товаров России". Предприятие было отмечено за высокое качество производимых синтетических каучуков марок БСК-1502 и СКМС-30 АРКМ-15.

Синтетические каучуки являются сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

"Тольяттикаучук" является одним из лидеров в производстве каучуков и сопутствующих продуктов. Организации, продукция которых становится победителями конкурса, получают право использовать логотип конкурса в маркетинговых целях, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции.

"Высокая оценка качества продукции — результат системной работы большой команды предприятия. Наше достижение — подтверждение того, что "Тольяттикаучук" неизменно следует курсу на повышение качества своей работы. Вместе мы продолжаем уверенно двигаться вперед, подтверждая статус лидера", — говорит Екатерина Тутукова, начальник отдела систем менеджмента и клиентского сервиса ООО "Тольяттикаучук".

Кадры и образование

Системная и многоуровневая работа с кадрами, от школьной скамьи до высококвалифицированного специалиста, является ключевой в кадровой политике

"Тольяттикаучука". Одним из важных образовательных событий 2025 года стало открытие специализированных инженерно-технических классов, созданных совместно с Тольяттинским госуниверситетом. Образовательная программа, разработанная специалистами предприятия и сотрудниками вуза, предусматривает углубленное изучение общей, аналитической и органической химии. Ученики не только получают теоретические знания в университетских аудиториях, но и посещают лекции, квизы, хакатоны и экскурсии на завод, организованные "Тольяттикаучуком". Особенностью стала проектная деятельность: школьникам предлагают реальные производственные задачи в форме кейсов, защита которых запланирована на апрель 2026 года с возможностью получения дополнительных баллов при поступлении в ТГУ.

Директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" Наталия Лазарева подчеркнула долгосрочную перспективу проекта: "Подобные инициативы — это инвестиция в кадры будущего. Мы хотим привить школьникам любовь к труду и инженерным наукам".

Для подготовки специалистов среднего звена в 2025 году было подписано стратегическое соглашение с министерством образования Самарской области о партнерстве по созданию кластеров среднего профессионального образования (СПО) в химической отрасли. Ключевым элементом кластера станет учебно-производственный центр на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа, где будут оборудованы современные мастерские и лаборатории для практической подготовки студентов. В проекте участвуют ведущие предприятия региона. Эта инициатива направлена на формирование устойчивой системы подготовки кадров, максимально приближенной к запросам работодателей.

Корпоративный дух

Экологическая ответственность — это область, где настрой коллектива предприятия находит практическое воплощение. В этом году "Тольяттикаучук" организовал масштабную акцию по восстановлению леса в Тольятти, высадив 17 500 саженцев сосны на площади в три гектара на участке, пострадавшем от пожаров. В акции приняли участие около 200 человек, половина из которых — сотрудники предприятия. Юрий Морозов считает, что такие акции имеют большую ценность: "Для меня это, прежде всего, сплочение коллектива и формирование корпоративного духа. На предприятии работает много молодежи, и участие в благотворительных акциях помогает ребятам сделать добрые дела на благо родного города. Предприятие поддерживает экологические акции по восстановлению лесов с 2011 года. За это время предприятием посажено на площади более 50 гектаров деревьев различных пород".

Признание приходит и на официальном уровне. На региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", проводимого Минтрудом РФ, "Тольяттикаучук" стал лауреатом в номинациях "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" и "За формирование здорового образа жизни". Эксперты отметили внедренные на предприятии эффективные практики развития кадрового резерва, мотивации, а также спортивные инициативы: организацию секций, корпоративных соревнований, создание уголков здоровья и программ санаторно-курортного лечения.

Таким образом, "Тольяттикаучук" не просто успешно функционирует как промышленное предприятие, а реализует комплексную модель устойчивого развития, где инновации в производстве идут рука об руку с инвестициями в человеческий капитал, экологию и социальную инфраструктуру родного города. Предприятие выступает надежным локомотивом не только для экономики, но и для общественной жизни региона, создавая среду, где ценен вклад каждого.