Андрей Гаврилов: "На момент получения диплома у нас трудоустроены уже две трети выпускников"

Проректор по учебной работе Самарского университета имени Королева рассказал в интервью, как можно получить сразу два диплома, почему студентам важно заниматься стартапами, какие возможности есть в вузе для молодых ученых и что в ближайшее время изменится в системе высшей школы России.

Стать частью университетской семьи

- Андрей Вадимович, какое образование сегодня можно получить в Самарском университете? Что может предложить вуз выпускнику школы, который только определяется, куда ему поступать?

- Университет предлагает качественное образование и большой выбор направлений обучения: у нас представлен почти весь спектр специальностей, кроме медицины, архитектуры, культуры и аграрного образования.

При выборе направления обучения, пожалуй, еще стоит учитывать и то, что дополнительно к образовательным программам предлагает вуз. В Самарском университете внеучебная деятельность, студенческая жизнь организованы на очень высоком уровне. Это и разнообразные творческие коллективы, и спорт, и туризм, и студенческие конструкторские бюро, и языковые клубы. В целом в университете успешно функционирует более ста студенческих объединений. То есть если абитуриент планирует не только учиться, но и вести активную студенческую жизнь, то в нашем университете он точно для себя что-то подберет.

Нельзя не упомянуть и научную деятельность, которой занимаются многие студенты, - она охватывает практически все направления обучения: от создания новых двигателей и дронов до исследований в области современного законодательства.

И главное, что университет может дать абитуриенту, - это особая, теплая атмосфера, в которую вчерашний школьник погружается уже в сентябре. Вокруг происходит огромное количество событий, мероприятий! Иногда даже не успеваешь выбрать, какое из них стоит посетить. Поэтому первокурсник очень быстро становится частью большой университетской семьи.

- На что университет сегодня делает ставку в развитии системы образования?

- В первую очередь на соблюдение стандартов и требований по качеству образования. Здесь много граней: это и подбор образовательных программ, их содержания, и подбор преподавателей, научных работников, специалистов-практиков от работодателей.

И второй момент связан с индивидуализацией образования. Это позволяет подобрать часть предметов и дополнительных программ. Или просто в рамках одной образовательной программы подобрать что-то, что интересно именно конкретному студенту, а эти знания в базовую программу не входили. Таким образом, есть основная часть программы, и есть индивидуально настраиваемые траектории, предметы, дополнительное образование и так далее. И из них можно, как конструктор, собрать для себя действительно индивидуальную, уникальную траекторию, наполнить ее тем, чем хочется.

В тесной связке с работодателями

- Вы упомянули о работодателях. Как работа с ними выстроена в Самарском университете?

- Это целый комплекс. На этапе проработки образовательной программы мы обязательно взаимодействуем с работодателями. Они формируют свою рецензию на программу. Этот документ подтверждает, что мы не вслепую действуем конкретно в этой сфере экономики.

Работодателей мы активно вовлекаем в образовательный процесс. Профильные предметы ведут действующие сотрудники различных предприятий, компаний и организаций, со многими из которых мы работаем уже много лет. Работодатели выходят к нам с инициативой проведения открытых лекций, мастер-классов, квизов, кейс-чемпионатов, во время которых подбирают себе ребят на стажировки, иногда - прямо командами.

Ну и, конечно, это обязательная практика студентов.

- Какие шаги предпринимает университет, чтобы помочь выпускникам найти свою первую работу? Есть ли какие-то данные по трудоустройству выпускников? Какой процент из них работает по специальности?

- Университет реализует для этого целый комплекс мероприятий. Во-первых, мы проводим фестивали карьеры, на которых присутствуют несколько десятков работодателей. Причем стараемся предложить студентам интересные форматы участия. Например, игру, в которой студенты, посетившие все "станции" фестиваля и познакомившиеся со всеми работодателями, получают подарки.

Во-вторых, работаем с вакансиями. Информацию о них университет размещает в своих официальных группах, а также в личных кабинетах студентов.

В-третьих, активно взаимодействуем и с самими студентами. У нас есть собственная система, которая позволяет генерировать портфолио под конкретные цели с включением в него достижений в рамках университетской жизни. Его можно редактировать и использовать.

Старшекурсникам в рамках повышения квалификации рассказываем, как откликаться и на какие вакансии, как ходить на интервью, на что обращать внимание во время интервью у работодателя, как и что рассказывать о себе. То есть готовим ребят к тому, чтобы они более осознанно и более подготовленными выходили на этот жизненный этап.

Все это приводит к тому, что на момент получения диплома у нас уже трудоустроены две трети выпускников.

После выпуска мы поддерживаем с ребятами связь через личные кабинеты на сайте университета. И если получаем информацию, что кто-то оказался в зоне риска по трудоустройству, - подключаемся: у нас на этот случай налажены коммуникации и с региональным министерством труда, и со службами занятости.

- Удается ли университету актуализировать образовательные программы, чтобы успеть за стремительно меняющимися технологиями? Какие новые современные образовательные программы появились в 2025 году?

- Да, мы стараемся успевать, думаю, у нас это получается. В 2025 году мы открыли обучение по беспилотным авиационным системам, искусственному интеллекту, квантовым коммуникациям, наноэлектронике.

Вместе с тем нужно понимать, что новая программа не обязательно должна быть создана с нуля. Например, есть такие классические направления, как химия, биология. Но в них ежегодно актуализируются отдельные элементы, заменяются на более современные.

Получить вторую квалификацию

- В Программе развития университета заявлено, что к 2030 году 30 процентов студентов должны получить вторую квалификацию. Как устроен этот процесс на практике?

- Основным инструментом получения второй квалификации является прохождение программы профессиональной переподготовки. На выходе студент получает соответствующий диплом, в котором указано, в какой сфере его обладатель имеет право вести профессиональную деятельность.

Учиться по программе профессиональной переподготовки студенты могут параллельно с основной образовательной программой. Или она частично может пересекаться с ней. Как раз вот здесь возникает спектр возможностей для студентов. Например, в рамках "Приоритета 2030" в университете действует программа "Цифровые кафедры". Это сценарий, рассчитанный на год, когда, кроме основной учебы, можно обучиться по направлению ИТ в той сфере (или близкой к ней), в которой люди будут работать. И это бесплатно.

Еще один сценарий, когда в рамках индивидуальной образовательной траектории можно выбрать трек или, другими словами, четыре дисциплины, объединенные одной тематикой. На втором-третьем курсах студенты их изучают, а на четвертом курсе им нужно пройти итоговую аттестацию - они пишут выпускную работу. Когда аттестация пройдена, студенты получают дипломы о профессиональной переподготовке по тематике этого трека.

Студенты могут выбрать из 37 треков (то есть это 37 вариантов профессий), которым они дополнительно могут обучиться.

С одной стороны, это очень интересно, с другой - студентам, конечно, бывает немного тяжело. Выдерживают и до конца доходят не все. Но те, кто доходит, получают второй диплом. В этом смысле 30 процентов, заявленные в Программе, - это достаточно близко к реальности. На практике это так и выходит уже сегодня.

- Студенты могут использовать эти возможности уже с первого курса?

- Обычно на первом курсе ребята осваиваются, определяются со своими ресурсами и с тем, чем в дальнейшем они хотят заниматься. Со второго, иногда с третьего курса, они уже включаются в программы переподготовки. Треки с выпускными работами рассчитаны на два с половиной года. Треки с "Цифровыми кафедрами" - на год.

Добавлю, что диплом о второй квалификации выдается после получения основного диплома.

Стартап меняет все

- В университете много внимания уделяется развитию предпринимательских компетенций и проектной работе. Что это дает?

- Стартапы имеют высокую социальную значимость, поскольку они меняют происходящее вплоть до уклада жизни. Например, инженеры создали, условно говоря, программу для диспетчеризации службы такси. А вот внедрить ее и превратить в бизнес - это уже предпринимательская история. Попробовать себя в этом, почувствовать, можешь ты или нет, чтобы потом вместе с командой создать какой-либо свой продукт, - это все позволяют осуществить возможности обучения и программы развития, которые в том числе можно осуществить в рамках тех программ, которые сегодня предлагает университет.

- Как к такой деятельности относятся сами студенты и преподаватели?

- Вы знаете, по-разному. По моим наблюдениям, и студентов, и преподавателей, имеющих склонность к предпринимательству, готовых принимать на себя разные риски, с этим связанные, в общей массе не более 10 процентов. Педагоги, которые понимают важность стартапов, зачастую становятся наставниками для ребят и приглашают их поучаствовать в таких проектах.

У нас проходит много публичных мероприятий, где рассказывается об этих возможностях. Также один из треков индивидуальных образовательных траекторий полностью посвящен предпринимательству и, в частности, стартап-деятельности. Каждый год на него записывается по триста человек.

Есть студенты, которые выбирают стартап в качестве выпускной работы. Проект они готовят командой, и каждый защищает свою часть. Но при этом существует и общая защита проекта, во время которой комиссия задает уже предметные вопросы: как можно коммерциализировать проект, вывести на рынок и так далее.

Конечно, ребятам участвовать в такой деятельности, совмещая ее с основной учебой, нелегко. Но это позволяет им в относительно безопасной обстановке, когда не нужно за результат отвечать своими деньгами или какими-либо еще ресурсами, испытать свои силы в предпринимательстве.

- Можете припомнить успешные студенческие стартапы?

- Приведу самый свежий пример. Студент четвертого курса Института информатики и кибернетики Георгий Красавин с командой создал стартап "Покорми". Это первый в России веб-сервис, позволяющий помогать приютам для животных. Пользователь заходит на сайт, выбирает на карте конкретную кормушку и делает небольшое пожертвование. Устройство получает сигнал и автоматически выдает порцию корма. Камера показывает процесс в реальном времени, и человек сразу видит результат своей помощи. Это создает доверие и делает участие в благотворительности простым и эмоционально понятным.

Ребята планируют развивать проект. На это они получили миллион рублей, выиграв федеральный грант. А что касается практического применения, то создатели "Покорми" уже заключили соглашения с целым рядом котокафе и благотворительными фондами, занимающимися помощью животным.

В целом таких проектов довольно много. Когда мы только начинали развивать это направление, у нас было всего один-два проекта. В этом году только на защиту ВКР в формате стартапа вышли 108 команд.

Вуз как площадка возможностей

- Каким вы видите идеального выпускника Самарского университета имени Королева? Какими тремя ключевыми качествами, помимо профессиональных знаний, он должен обладать?

- Выпускник нашего университета - это человек, обладающий тремя видами компетенций: профессиональными знаниями и умениями, навыками эффективного взаимодействия, способностью управлять своими компетенциями. То есть он в первую очередь специалист в своем деле, имеет в своем арсенале набор социальных, эмоциональных и коммуникационных умений. А также владеет универсальными, гибкими компетенциями, которые помогают людям быстро адаптироваться к новым условиям.

- Не так давно в стране отмечался День преподавателя высшей школы. Какой он сегодня - преподаватель университета?

- Это на самом деле безумно сложный вопрос. Я бы ответил на него так. Преподаватель высшей школы должен профессионально знать то, что он преподает. Также очень важно, как он это преподает, используя свои знания по педагогике, психологии, социологии. Дальше - педагог должен ориентироваться в тех изменениях, которые происходят со временем в его предметах. Хорошо, если преподаватель - это еще и ученый или практикующий специалист именно в той области, с которой связаны его дисциплины. Конечно, всеми этими компетенциями обладать сложно. Но если у преподавателя есть первые две, это уже здорово. А если об остальном педагог имеет представление, то он обязательно направит студента в правильную сторону, к нужным людям.

- Как университет решает проблему старения кадров? Какие программы поддержки и стимулирования предлагаются молодым преподавателям и ученым, чтобы они оставались в университете, а не уходили в индустрию?

- Эта проблема действительно весьма серьезна. Она связана еще и с демографической ситуацией: если посмотреть статистику по возрастам, то сегодня представителей старшего поколения в вузе больше, чем молодежи. Сохранить как можно больше молодых кадров - очень важная задача. Часть молодых преподавателей и ученых совмещают: работают и в университете, и еще где-то по специальности. И это неплохой вариант, потому что они являются действующими практиками. Да, они могут не работать на полную ставку, но тем не менее они вносят свой значимый вклад.

Для тех ребят, кто решение остаться работать в вузе на полную ставку, мы предлагаем разные решения. Например, по законодательству - если молодой специалист хочет преподавать, то сначала ему минимум год нужно отработать в образовательной организации. Поэтому таким ребятам на последних курсах мы предлагаем трудоустроиться на имеющиеся должности, не связанные с преподаванием, чтобы они, начав работать, изнутри увидели весь процесс, познакомились с трудовым коллективом.

Есть еще один вариант - работа в вузе параллельно с обучением в аспирантуре. Здесь тоже есть различные возможности, например, индивидуальные образовательные траектории, усиленный блок по педагогике.

Также мы применяем различные формы стимулирования. У нас действует общий эффективный контракт, одинаковый для всего преподавательского состава. Он предусматривает стимулирующие выплаты за достижение определенных показателей работы. И есть отдельные эффективные контракты именно для молодежи. В него включены другие виды деятельности, которые не входят в базовый контракт. И вот в нем есть возможность заработать баллы. По этим двум эффективным контрактам в течение года молодые преподаватели получают надбавки. В пиковом варианте это порядка плюс 100 процентов к зарплате.

И, наверное, самое важное, что я бы хотел отметить в плане нашей работы с молодежью, - это поддержание имиджа университета как площадки возможностей со своей уникальной атмосферой, о которой я говорил в начале интервью. Например, молодой преподаватель может развиваться в рамках своей образовательной нагрузки: сегодня происходит обновление программ, появляются новые курсы для педагогов, вводятся новые дисциплины. Можно продолжать расти в науке, участвовать в грантовых конкурсах, акселераторах и так далее. Университет - достаточно лояльный работодатель, который еще и предоставляет возможности для дальнейшего развития.

Преобразования высшей школы

- Ну и в завершение расскажите немного о том, что нас ждет в ближайшем будущем: как изменится система высшего образования?

- В первую очередь нас ждет смена моделей и уровней, да и в целом изменение всей системы высшей школы. Начнутся эти преобразования со смены номенклатуры специальностей. Ожидается совершенно другое распределение, даже укрупненные группы будут другие. Сроки обучения тоже другие.

В чем будут состоять принципиальные различия? Например, сейчас на бакалавриате обучение практически везде длится четыре года. В новом варианте длительность обучения будет зависеть от направления подготовки и специальности.

Магистратуры как второго уровня образования в таком виде, как она есть сейчас, не будет. На смену ей придет специализированное высшее образование, и только на тех специальностях, где этот второй уровень необходим по каким-либо причинам.

Под новые специальности будут созданы новые федеральные образовательные стандарты. В них будут зафиксированы компетенции, которыми должен обладать выпускник вуза. Также нас ждут изменения с точки зрения приема. И одно из них произойдет уже в 2026 году - это изменение инструментальной базы для целевого приема, которой станет платформа "Работа в России", уже сегодня активно используемая и для поиска работы, и для поиска программ переподготовки. Это делается для удобства всех трех участников этой цепочки (абитуриент, предприятие, вуз). Они смогут искать друг друга не только в отдельном регионе, но и по всей стране.

- Что будет с количеством бюджетных мест?

- В 2026 году существенных изменений не предвидится. Предусмотрено некоторое распределение внутри, но оно обусловлено объективными причинами. А общее число бюджетных мест зафиксировано.