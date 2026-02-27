В Самарской области стартовал третий сезон военно-патриотической игры "Зарница 2.0"

В Молодежном центре Самарской области прошел торжественный старт третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Событие объединило более 150 человек — школьников и студентов, будущих участников игры. Организаторами проекта выступают региональное отделение Движения Первых совместно с региональным штабом "ЮНАРМИИ" при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования Самарской области.

"Зарница 2.0" — это не просто игра, а настоящая школа жизни. Здесь ребята учатся работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях — навыкам, которые пригодятся и в профессии, и в повседневности. Особенно ценно, что проект объединяет два ключевых движения страны — Движение Первых и "ЮНАРМИЮ". Благодаря поддержке нацпроекта "Молодежь и дети" и системной патриотической работе в регионе интерес к игре растет с каждым годом. Только в прошлом сезоне участниками "Зарницы 2.0" стали более 88 тысяч юных жителей Самарской области", — отметил врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

"Зарница 2.0" после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В третьем сезоне они состоятся с февраля по май 2026 года. Окружные этапы и сборы состоятся этим летом, а грандиозный финал запланирован на сентябрь. В этом году игра претерпела изменения.

"За три года "Зарница 2.0" объединила тысячи школьников, студентов и наставников по всему региону. Главные нововведения этого года — расширение возрастной категории до 23 лет и появление новой специальности "связист". Также мы обновили онлайн-курсы по истории и военному делу. Теперь участвовать смогут и студенты педвузов — чтобы в будущем стать квалифицированными наставниками для юных участников", — рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник губернатора по молодежной политике Самарской области Кристина Гнатюк.

Для каждой возрастной группы разработана своя программа. Дети от семи до 10 лет освоят базовые навыки первой помощи и основы строевой подготовки в формате маршрутной игры "Зарничка 2.0". Для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист.

Особое внимание в ходе игры уделяется наставникам — среди них герои СВО, ветераны боевых действий, учителя и активисты военно-патриотических клубов.

"Мы готовим наставников и инструкторов для "Зарницы 2.0" и подходим к этому ответственно, понимая, что воспитание подрастающего поколения требует системной работы. Сегодня наставничество становится нормой жизни, и для нас большая честь передавать ребятам свой опыт. В этом году наш регион отмечает 10-летие "ЮНАРМИИ", и мы гордимся, что Самарская область получила статус "Юнармейской столицы". Это высокая оценка нашей общей работы и дополнительная ответственность перед будущим", — подчеркнул начальник регионального штаба "ЮНАРМИИ" Самарской области Алексей Родионов.

В день старта третьего сезона в Молодежном центре работали интерактивные площадки от партнеров. Каждый мог примерить на себя роли медика, связиста, штурмовика, инженера-сапера или оператора БПА.

А также состоялось торжественное вручение первых паспортов в рамках всероссийской программы "Мы — граждане России!"

В прошлом сезоне "Зарницы 2.0" отряд "Наше Время" из Богатовского района в составе сборной ПФО завоевал второе место в финале игры в Волгограде.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте зарница.будьвдвижении.рф

Организаторами регионального этапа выступают Движение Первых и региональный штаб "ЮНАРМИИ" Самарской области при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования Самарской области.