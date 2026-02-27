Более 2500 самарских студентов прошли внутривузовский этап интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО"

В Самарской области успешно проведен внутривузовский этап региональных отборочных соревнований в рамках окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО". В состязаниях приняли участие более 2,5 тыс. студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, а также учебных заведений среднего профессионального образования региона.

Всего участниками интеллектуального движения стало около 70 образовательных организаций. В Самарской области региональным этапом окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО" является проект "IQ Самара". Он направлен на выявление и поддержку одаренной молодежи, развитие ее творческих и научных способностей.

"Уже два с половиной года принимаю участие в интеллектуальных играх проекта "IQ Самара" — и каждый турнир особенный. В этот раз мы в дружеской атмосфере выявили сильнейшего в стенах СГЭУ по направлению "Парламентские дебаты". Отлично сыграли две игры. Самое ценное для меня, как руководителя интеллектуального клуба, видеть рост и прогресс ребят. Это главный результат", — поделилась Виктория Стифорова, студент четвертого курса ФСППО СГЭУ, руководитель Интеллектуального клуба СГЭУ.

Окружная интеллектуальная олимпиада традиционно проходит в три этапа: отборочный этап внутри учебного заведения, региональный и окружной финал. После завершения первого, внутривузовского этапа, самарские студенты начали борьбу на региональном уровне.

В 2026 г. в Самарской области он проходит по шести направлениям:

— игра "Что? Где? Когда?";

— парламентские дебаты;

— робототехника ПЛК (Программируемый логический контроллер);

— конкурс инженерных команд;

— программирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

— FPV пилотирование БПЛА.

Региональные отборочные соревнования стартовали 25 февраля и продлятся до 2 марта. По их итогам будет сформирована сборная команда Самарской области, которая представит регион в окружном финале. Финалисты отправятся в столицу Мордовии, где и определится сильнейшая молодежная интеллектуальная команда Приволжского федерального округа. Стоит отметить, что самарская делегация на протяжении трех лет входит в пятерку регионов с лучшими результатами.

Интеллектуальная олимпиада ПФО зародилась в 2015 г. на молодежном форуме "иВолга". Сегодня этот масштабный проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.



