В Приволжском УГМС рассказали о толщине льда на водоемах Самарской области

В Приволжском УГМС рассказали о гидрологической ситуации в Самарской области в связи с предстоящим половодьем. По данным синоптиков, на большинстве районов пока ледостав, однако есть разброс по толщине льда.

По данным на 20 февраля средняя глубина промерзания почвы по области - 40 см, что меньше нормы на 39 см. Запасы воды в снежном покрове на 20 февраля составили 79 — 134% нормы.

"На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти наблюдается ледостав, толщина льда 47 см, что меньше среднемноголетнего значения на 6 см. На Саратовском водохранилище наблюдается ледостав, толщина льда составила 25 — 39 см, что на 4 — 21 см меньше среднемноголетних значений", - отмечается в сообщении синоптиков.

Также в Приволжском УГМС добавили, что на реках области сохраняется режим зимней межени.

"На большинстве рек области наблюдается ледостав, на реке Большой Кинель — ледостав с полыньями, толщина льда составляет от 15 см до 65 см, на большинстве рек на 12 — 27 см меньше, на реках Чапаевка — с. Подъем Михайловка и Самара — пгт Алексеевка на 3 — 18 см (соответственно) больше среднемноголетних значений", - сообщили в управлении.