16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Общественной палате Самарской области награждены победители "Народного признания" В Приволжском УГМС рассказали о толщине льда на водоемах Самарской области Из-за аварийных работ на водопроводе на ул. Магистральной изменится схема движения трех автобусов В Самарской области завершился региональный этап технологического конкурса среди дошколят в категории "ИКаРенок" Общество "Знание" расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси

Общество

В Приволжском УГМС рассказали о толщине льда на водоемах Самарской области

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали о гидрологической ситуации в Самарской области в связи с предстоящим половодьем. По данным синоптиков, на большинстве районов пока ледостав, однако есть разброс по толщине льда.

Фото: Александра Белова

По данным на 20 февраля средняя глубина промерзания почвы по области - 40 см, что меньше нормы на 39 см. Запасы воды в снежном покрове на 20 февраля составили 79 — 134% нормы.

"На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти наблюдается ледостав, толщина льда 47 см, что меньше среднемноголетнего значения на 6 см. На Саратовском водохранилище наблюдается ледостав, толщина льда составила 25 — 39 см, что на 4 — 21 см меньше среднемноголетних значений", - отмечается в сообщении синоптиков.

Также в Приволжском УГМС добавили, что на реках области сохраняется режим зимней межени.

"На большинстве рек области наблюдается ледостав, на реке Большой Кинель — ледостав с полыньями, толщина льда составляет от 15 см до 65 см, на большинстве рек на 12 — 27 см меньше, на реках Чапаевка — с. Подъем Михайловка и Самара — пгт Алексеевка на 3 — 18 см (соответственно) больше среднемноголетних значений", - сообщили в управлении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1