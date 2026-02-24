16+
Образование Общество

24 февраля открывается регистрация на всероссийский форум "Цифровые технологии в образовании"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 6 по 8 апреля в Пскове пройдет всероссийский форум "Цифровые технологии в образовании". Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, IT-отрасли и педагогического сообщества для обсуждения ключевых векторов развития отрасли.

Для участия в форуме приглашены делегаты министерства просвещения России, министерства цифрового развития, Российской академии образования, Рособрнадзора, ведущих отраслевых институтов, включая Федеральный институт цифровой трансформации образования и Институт стратегии и методики образования имени Леднева, а также представители ПАО "Ростелеком", ФКУ "Гостех" и крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения.

Миссия форума определена как содействие технологическому лидерству России в сфере образования через интеграцию цифровых процессов, развитие ФГИС "Моя школа" и региональных информационных систем в рамках новой Стратегии развития образования. Участникам предстоит обсудить широкий спектр тем: от совершенствования отечественных цифровых платформ и сервисов до внедрения искусственного интеллекта и иммерсивных технологий в учебный процесс.

В центре внимания окажутся вопросы интеграции региональных систем с федеральными, развитие витрины "Образование" и единого мобильного приложения, формирование цифрового портфолио педагога и учащегося, а также использование технологий в опеке и попечительстве.

Особое внимание на стратегических сессиях и мастер-классах планируется уделить практическим аспектам цифровой трансформации: переходу на отечественное программное обеспечение, в том числе при проведении государственной итоговой аттестации, снижению бюрократической нагрузки на педагогов и предоставлению электронных услуг в проактивном формате для различных категорий граждан, включая участников СВО. Среди направлений работы также заявлены развитие цифрового образовательного контента для учащихся с особыми потребностями, интеграция образовательных платформ с платежными сервисами и цифровизация системы оценки качества образования.

Организаторы приглашают к участию. Регистрация на форум с 24 февраля 2026 года на официальном сайте.

