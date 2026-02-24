16+
Суды Происшествия

Вынесен приговор о гибели сотрудника на корпоративе "БИО-ТОН"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Октябрьского района Самары вынес приговор по уголовному делу руководителя службы безопасности ООО "Компания БИО-ТОН" Максима Зименкова. Его обвиняли по ст. 111 ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

По предварительной версии, ЧП произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. у выставочного центра "Волга-Экспо" в Самаре. Здесь был корпоратив. Камеры видеонаблюдения запечатлели, что Зименков бил отца двух малолетних детей.

Зименкова сначала арестовали, но в какой-то момент сторона защиты смогла добиться, чтоб обвиняемого выпустили из СИЗО. После публикаций в блогах, дело было поставлено на контроль в Центральном аппарате СК России.

На днях Зименкова приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

