Экс-сотрудницу администрации Сызрани осудили за мошенничество с ветхим жильем

Сызранский городской суд вынес приговор местной жительницы, которая работала главным специалистом городского комитета жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С сентября 2023 г. по апрель 2024 г. женщина с помощью служебного положения приобрела жилье в доме, который ранее признали аварийным. В договоре купли-продажи была указана завышенная стоимость объекта. Приобретенную квартиру женщина оформила на сына. Затем от его имени она подала заявление о выплате компенсации за изымаемое аварийное жилье, предоставив тот самый договор купли-продажи с завышенной стоимостью. В итоге ущерб бюджету составил более 1,4 млн рублей.

Во время рассмотрения уголовного дела подсудимая частично возместила ущерб. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначили четыре года лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей. Также ей на полтора года запретили некоторые должности в органах местного самоуправления.