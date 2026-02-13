Экс-сотрудницу администрации Сызрани осудили за мошенничество с ветхим жильем

Сызранский городской суд вынес приговор местной жительницы, которая работала главным специалистом городского комитета жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С сентября 2023 г. по апрель 2024 г. женщина с помощью служебного положения приобрела жилье в доме, который ранее признали аварийным. В договоре купли-продажи была указана завышенная стоимость объекта. Приобретенную квартиру женщина оформила на сына. Затем от его имени она подала заявление о выплате компенсации за изымаемое аварийное жилье, предоставив тот самый договор купли-продажи с завышенной стоимостью. В итоге ущерб бюджету составил более 1,4 млн рублей.
Во время рассмотрения уголовного дела подсудимая частично возместила ущерб. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначили четыре года лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей. Также ей на полтора года запретили некоторые должности в органах местного самоуправления.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.