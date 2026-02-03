Бывшего замглавы отдела ГАИ Волжского района отправили в колонию на семь лет

Исаклинский районный суд вынес приговор бывшему замначальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району Дмитрию Ивашкину. Его признали виновным во взяточничестве.

По данным правоохранителей, история началась в октябре 2024 года. Тогда сотрудник ГАИ решил оказать фирме незаконные услуги за вознаграждение.

"Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки денежные средства в размере 300 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий - беспрепятственного проезда грузовых транспортных средств указанного общества по территории Волжского района", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, Дмитрия Ивашкина обвиняли в получении денег от гражданина Рахимова за проезд автомобилей ООО "ТрансСервисНурлат" по территории Волжского района. Согласно открытым данным, компания работает в сфере нефтегазового сервиса.

В итоге суд приговорил Ивашкина к семи годам колонии строгого режима. Также мужчине придется уплатить штраф 600 тыс. рублей. Кроме того, ему временно запретили занимать определенные должности и лишили звания майора.

