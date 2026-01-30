В Самарской области огласили приговор "смотрящим" за городами

В пятницу, 30 января, Самарский областной суд огласил приговор по уголовному делу Павла Мочальникова, Евгения Липкина и их предполагаемых подельников. Первых двух считали "смотрящими" за Чапаевском и Безенчуком соответственно.

Напомним, членам группировки вменяли в вину бандитизм, вымогательства, похищения людей и другие серьезные преступления. В деле был и интересный эпизод о похищении наркоторговца. По одной из версий, похищали его "смотрящие" в рамках своей борьбы с распространением наркотиков.

Смотрящий — на воровском жаргоне уголовный авторитет, который должен решать вопросы, относящиеся к ведению "воров в законе". По одной из версий, термин появился в тюремной лексике в 20–40-е годы прошлого столетия, а распространение получил после "бериевского" всепомилования в 1953 г., когда на волю вышло большое количество заключенных. "Смотрящего" за городами назначает "вор в законе". Назначенный следит за "порядками" и "общаком".

По оперативным данным, "смотрящий" за Самарской областью Юрий Десятов (известный в определенных кругах как "Дикан") назначил Евгения Липкина "смотрящим" за Чапаевском, а Павла Мочальникова — "смотрящим" за Безенчуком. Долгое время разработкой окружения Дикана занималось управление уголовного розыска в Самарской области.

"Сначала задержали близких Дикану людей — их порядка 12 человек. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах присутствовали адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают о нем, и он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", — рассказывал ранее журналисту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

За разные преступления предполагаемых бандитов отдавали под суд. Например, приговор выслушал близкий Липкину человек по фамилии Богомолов. Выяснилось, что последний похитил мужчину, отобрал у него паспорт и вещи, вымогал деньги. Мужчину несколько дней держали в разных квартирах, принадлежавших членам банды. Потерпевший смог скрыться, но его снова нашли. Также установлены и другие случаи вымогательства по несколько сотен тысяч рублей у разных людей. Богомолова признали виновным. Сам он со следствием сотрудничал. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии особого режима.

Во время прений по делу Липкина, Мочальникова и их товарищей, им в качестве наказания запросили от пяти до 23 лет лишения свободы.

В итоге 30 января облсуд постановил приговорить Липкина к 18 годам колонии строгого режима, Мочальникова — к 16 годам колонии строгого режима, Хвостова — к 14 годам строгого режима, Точенова — к 12 годам колонии (но по совокупности приговоров ему назначено 13 лет заключения), Тоньшина — к 10 годам колонии особого режима, Теймурова — к четырем с половиной годам колонии общего режима, Набиева и Дубровича — к шести годам заключения (но наказание последние двое отбыли и их решено освободить).

Один из адвокатов Виктор Фоефанов пояснил, что приговор после изучения сторона защиты будет обжаловать.