В Самарской области в коррупции обвинили очень верного участкового

Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката на арест теперь уже бывшего участкового отдела полиции Железнодорожного района Самары Дмитрия Щепеткова. Его подозревают в обещании покровительства.
Как сообщает пресс-служба суда, старший участковый уполномоченный отдела полиции № 9, согласно обвинению, получил лично и через посредника взятку в 18 тыс. рублей. За них он, по версии следствия, обещал общее покровительство за эти деньги.
"Железнодорожным районным судом г. Самары 20 февраля 2026 года удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 17 апреля 2026 года", — сообщает пресс-служба облсуда.
Адвокат решение об аресте обжаловал. Он указывал на то, что бывший участковый написал явку с повинной. Но облсуд изучил все материалы и пришел к выводу, что нет оснований для изменения меры пресечения.
По данным источников, Щепетков был отстранен от работы около двух лет назад. По неофициальным данным, примерно тогда его заподозрили в "крышевании" и других эпизодах противоправной деятельности. В картотеке судов также имеются данные о рассмотрении меры пресечения для подозреваемого с аналогичными ФИО в 2024 году, только по статье о превышении полномочий.
Интересно, что на сайте ГУ МВД по Самарской области сохранилась положительная информация про Щепеткова и его супругу, которая тоже трудилась в полиции.
"В семье Екатерины и Дмитрия Щепетковых погоны носят оба супруга. Глава семьи Дмитрий занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции ОП№ 9 Управления МВД России по г. Самаре, Екатерина Щепеткова — заместитель начальника отдела - начальник отделения контроля учётно-регистрационной дисциплины отдела анализа, планирования и контроля штаба Управления МВД России по г. Самаре", — рассказывает сайт ГУ МВД по Самарской области в статье под названием "Счастье — в любви и верности".
