Общество

В Самаре покупатель отсудил у скандального автосалона 2 млн рублей

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре Вугар Сулейманов смог через суд расторгнуть договор с автосалоном "Феликс", на который жаловались из-за навязывания машин по завышенной стоимости.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Объявление о продаже автомобиля Kia Rio за 380 тыс. рублей мужчина увидел 26 марта 2025 года. На следующий день он приехал в автосалон, где ему подтвердили, что интересующаяся его машина имеется в наличии, и предложили приобрести ее в трейд-ин. Для этого покупатель должен был сдать свою Lada Priora за 100 тыс. руб. в зачет части стоимости приобретаемого авто и перового взноса по кредиту.

Сулейманов подписал договоры, включая договор купли-продажи Kia Rio. Однако выяснилось, что банк отказал ему в кредите. Тогда менеджер автосалона предложил приобрести другой автомобиль - Hyundai Solaris, который стоил уже 1,2 млн рублей.

Вернувшись домой, истец обнаружил, что в договорах указаны не те условия, на которых он договаривался в салоне. Кроме того, автомобиль имел существенные недостатки, в договоре не отраженные.

Обратившись в автосалон с требованиями о расторжении договоров и возврате своего автомобиля Lada Priora, мужчина получил отказ.

В результате в августе 2025 г. Сулейманов обратился в Куйбышевский районный суд. 5 марта его исковые требования были удовлетворены частично: договор купли-продажи некачественного автомобиля расторгнут, взысканы в его пользу оплаченные по договору деньги, а также компенсация морального вреда, неустойка, штраф и судебные расходы. Всего автосалон должен выплатить ему более 2 млн рублей. 

Напомним, в прошлом году в Самаре разгорелся скандал с автосалоном, работников которого покупатели обвинили в принуждении к покупке по завышенной стоимости неисправных машин. Пострадавшие описывали схожие схемы, когда они приезжали по объявлению за определенным автомобилем, но его не оказывалось в наличии, и им навязывали более другие машины в кредит. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В редакцию Волга Ньюс тогда обращался самарец Андрей, он и рассказал подробности такой схемы. Он тоже приобретал машину в салоне "Феникс" на Московском шоссе, 270. Подобной историей также делился еще один клиент этого салона Александр.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

