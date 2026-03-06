В Самаре покупатель отсудил у скандального автосалона 2 млн рублей

В Самаре Вугар Сулейманов смог через суд расторгнуть договор с автосалоном "Феликс", на который жаловались из-за навязывания машин по завышенной стоимости.

Объявление о продаже автомобиля Kia Rio за 380 тыс. рублей мужчина увидел 26 марта 2025 года. На следующий день он приехал в автосалон, где ему подтвердили, что интересующаяся его машина имеется в наличии, и предложили приобрести ее в трейд-ин. Для этого покупатель должен был сдать свою Lada Priora за 100 тыс. руб. в зачет части стоимости приобретаемого авто и перового взноса по кредиту.

Сулейманов подписал договоры, включая договор купли-продажи Kia Rio. Однако выяснилось, что банк отказал ему в кредите. Тогда менеджер автосалона предложил приобрести другой автомобиль - Hyundai Solaris, который стоил уже 1,2 млн рублей.

Вернувшись домой, истец обнаружил, что в договорах указаны не те условия, на которых он договаривался в салоне. Кроме того, автомобиль имел существенные недостатки, в договоре не отраженные.

Обратившись в автосалон с требованиями о расторжении договоров и возврате своего автомобиля Lada Priora, мужчина получил отказ.

Мышеловка "Гранта" за 800 тысяч: самарец рассказал, как его "развел" автосалон В Самаре расследуется громкое уголовное дело о махинациях в автосалоне на Московском шоссе. В деле десятки потерпевших. Однако подобный салон мог оказаться не единственным, а потерпевших может быть гораздо больше. Житель Самары Антон рассказал Волга Ньюс свою историю приобретения машины в другом салоне.

В результате в августе 2025 г. Сулейманов обратился в Куйбышевский районный суд. 5 марта его исковые требования были удовлетворены частично: договор купли-продажи некачественного автомобиля расторгнут, взысканы в его пользу оплаченные по договору деньги, а также компенсация морального вреда, неустойка, штраф и судебные расходы. Всего автосалон должен выплатить ему более 2 млн рублей.

Напомним, в прошлом году в Самаре разгорелся скандал с автосалоном, работников которого покупатели обвинили в принуждении к покупке по завышенной стоимости неисправных машин. Пострадавшие описывали схожие схемы, когда они приезжали по объявлению за определенным автомобилем, но его не оказывалось в наличии, и им навязывали более другие машины в кредит. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В редакцию Волга Ньюс тогда обращался самарец Андрей, он и рассказал подробности такой схемы. Он тоже приобретал машину в салоне "Феникс" на Московском шоссе, 270. Подобной историей также делился еще один клиент этого салона Александр.