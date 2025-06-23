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Александр Бастрыкин затребовал доклад о мошенничестве при продаже автомобилей жителям Самарской области

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у председателя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе проверки по факту мошеннических действий при продаже автомобилей жителям Самарской области, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В СМИ сообщалось, что в Самаре десятки граждан пострадали в результате мошеннических действий сотрудников автосалона, принудивших их заключить сделки по приобретению автомобилей на невыгодных  условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Сейчас салон закрыт, люди обратились в суд за защитой своих прав, однако деньги им никто не возвращает.

Следственными органами СК России по Самарской области организована проверка по факту мошенничества.

Гид потребителя

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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