Александр Бастрыкин затребовал доклад о мошенничестве при продаже автомобилей жителям Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у председателя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе проверки по факту мошеннических действий при продаже автомобилей жителям Самарской области, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
В СМИ сообщалось, что в Самаре десятки граждан пострадали в результате мошеннических действий сотрудников автосалона, принудивших их заключить сделки по приобретению автомобилей на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Сейчас салон закрыт, люди обратились в суд за защитой своих прав, однако деньги им никто не возвращает.
Следственными органами СК России по Самарской области организована проверка по факту мошенничества.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.