Александр Бастрыкин затребовал доклад о мошенничестве при продаже автомобилей жителям Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у председателя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе проверки по факту мошеннических действий при продаже автомобилей жителям Самарской области, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В СМИ сообщалось, что в Самаре десятки граждан пострадали в результате мошеннических действий сотрудников автосалона, принудивших их заключить сделки по приобретению автомобилей на невыгодных условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Сейчас салон закрыт, люди обратились в суд за защитой своих прав, однако деньги им никто не возвращает.

Следственными органами СК России по Самарской области организована проверка по факту мошенничества.