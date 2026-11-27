Работник нефтегазовой компании, трудившийся вахтовым методом, получил серьезную травму во время выполнения обязанностей в ЯНАО. При сцепке мобильного здания на мужчину наехал автомобиль, в результате чего он получил рваную рану левой ноги. Проверка прокуратуры Красноярского района подтвердила: причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда со стороны работодателя.

По обращению работника прокуратура подала иск в его интересах. Суд встал на сторону пострадавшего и постановил взыскать в его пользу 260 тыс. руб. как компенсацию морального вреда.

Исполнение судебного акта после вступления в силу будет находиться на контроле прокуратуры района.