В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию шести пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Самый крупный пожар произошел в Кировском районе Самары на ул. Советской. Там горело неэксплуатируемое строение на площади 300 кв. м.
Мусор в заброшке горел на Цветном бульваре в Тольятти. Огонь охватил 15 кв. м.
В Безенчуке на ул. Маковкина горел частный дом на площади 40 кв.м, а в с. Большая Черниговка на ул. Заречная горела надворная постройка на площади 24 кв.м.
В Сызрани на ул. Рудной горел Great Wall.
О пострадавших не сообщается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !