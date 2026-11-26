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В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию шести пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.