В регионе за стуки сгорело два автомобиля

В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию семи пожаров, сообщает региональное МЧС.
В СДТ "Надежда" Волжского района горел гараж на площади 40 кв. м. и автомобиль Hyundai Tucson.
Второй случай загорания автомобиля произошел в сельском поселении Ташла Ставропольского района. Там на ул. Центральной горела Lada Priora.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !