В регионе за стуки сгорело два автомобиля

В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию семи пожаров, сообщает региональное МЧС.

В СДТ "Надежда" Волжского района горел гараж на площади 40 кв. м. и автомобиль Hyundai Tucson.

Второй случай загорания автомобиля произошел в сельском поселении Ташла Ставропольского района. Там на ул. Центральной горела Lada Priora.