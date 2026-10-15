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Пожары Происшествия

В Большеглушицком районе ликвидирован лесной пожар

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, примерно в 16:20 загорелись сухая трава и лесополоса в 4 км от поселка Кочевной; огонь перешел на лесной фонд, сообщает самарское минприроды.

Фото: Минприроды Самарской области

В тушении пожара задействовали 27 человек и технику (5 автоцистерн, трактор, мотопомпы).

В ночь на 15 октября периметр охранялся лесопожарной бригадой; в итоге пожар был потушен, площадь пройденного огнем участка составила 5,2 га.

Сдержать распространение возгорания помогли, в том числе, минерализованные полосы, которые прочистили в этом году.

Фото: Минприроды Самарской области

Минприроды Самарской области призывает жителей региона отказаться от разведения огня на природе и соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания в лесу звоните на горячую линию лесной охраны: 8 (846) 231-00-63.

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