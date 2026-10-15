В Большеглушицком районе ликвидирован лесной пожар

В среду, 14 октября, примерно в 16:20 загорелись сухая трава и лесополоса в 4 км от поселка Кочевной; огонь перешел на лесной фонд, сообщает самарское минприроды.

В тушении пожара задействовали 27 человек и технику (5 автоцистерн, трактор, мотопомпы).

В ночь на 15 октября периметр охранялся лесопожарной бригадой; в итоге пожар был потушен, площадь пройденного огнем участка составила 5,2 га.

Сдержать распространение возгорания помогли, в том числе, минерализованные полосы, которые прочистили в этом году.