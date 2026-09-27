В субботу, 26 сентября, в Жигулевске произошел пожар в одной из квартир, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. Сообщается, что горели домашние вещи на площади 3 кв.метра. Во время пожара были спасены три человека.
В Жигулевске при пожаре спасли трех человек
ЖИГУЛЕВСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !