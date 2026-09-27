В Тольятти госпитализировали сбитого автомобилем мотоциклиста

В субботу, 26 сентября, в 19:23 в Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 31-летний водитель Lada Vesta двигался по ул. Революционной со стороны ул. Фрунзе в направлении Московского проспекта. В пути, на регулируемом перекрестке ул. Революционной и пр. Ленинского, поворачивая налево, он не уступил мотоциклу Motoland XF300-D под управлением 39-летнего мужчины, который двигался навстречу. Мотоциклист госпитализирован.