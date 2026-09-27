В Тольятти госпитализировали сбитого автомобилем мотоциклиста

В субботу, 26 сентября, в 19:23 в Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 31-летний водитель Lada Vesta двигался по ул. Революционной со стороны ул. Фрунзе в направлении Московского проспекта. В пути, на регулируемом перекрестке ул. Революционной и пр. Ленинского, поворачивая налево, он не уступил мотоциклу Motoland XF300-D под управлением 39-летнего мужчины, который двигался навстречу. Мотоциклист госпитализирован.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?