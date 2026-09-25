В Тольятти мотоциклист разбился насмерть, влетев в КамАЗ

В четверг, 24 сентября, в 22:00 в Центральном районе Тольятти произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в ГАИ, 40-летний водитель мотоцикла Honda CBR600 °F в районе дома № 12 по Лесопарковому шоссе не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом под управлением 43-ленего водителя, который двигался попутно. На месте ДТП погиб водитель мотоцикла.