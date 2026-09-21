На трассе Самара — Бугуруслан внедорожник ушел в кювет, пассажирка в больнице

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ЧП случилось 20 сентября в 11:35. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС