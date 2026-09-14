В Волжском районе после столкновения "Гранты" и грузовика госпитализировали трех человек

В воскресенье, 14 сентября, в 7:30 в Волжском районе столкнулись LADA Granta и грузовой автомобиль ГАЗ, сообщает ГУ МВД по региону.

50-летний водитель "Гранты" двигался по 19 км автодороги "Самара-Оренбург" до автодороги "Самара-Волгоград" со стороны Самары в направлении Николаевки. В пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ под управлением 38-летнего мужчины. Водители автомобилей и пассажир "Гранты", 15-летний юноша, госпитализированы.