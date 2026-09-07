Несовершеннолетние пострадали в серьезном ДТП в Кошкинском районе

Региональное ГУ МВД сообщает, что на трассе "Борма-Кошки-Погрузная" 6 сентября в дорожно-транспортном происшествии пострадали две несовершеннолетние пассажирки ВАЗ-211440: 16 и 17 лет, а также юноша.

Авария случилась около 16:25 на 9,8 км автодороги.

27-летний водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В аварии также пострадал водитель Lada Granta. Все пострадавшие были доставлены в больницу.