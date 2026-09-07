В Самарской области растет объем межрегиональных сделок с недвижимостью

На 54% увеличилось количество экстерриториальных заявлений по регистрации недвижимости, поступающих из других регионов нашей страны, по сравнению с аналогичным показателем 2025 года — об этом сообщил Самарский Росреестр.
По данным ведомства, на территории Самарской области в 2026 году принято 3 059 экстерриториальных заявлений. Количество поступивших на обработку экстерриториальных заявлений на учетные и регистрационные действия из других регионов нашей страны составило 4 242.
Экстерриториальный принцип позволяет гражданам и организациям подавать документы для проведения учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, расположенных в любом регионе страны, вне зависимости от места нахождения самого заявителя. Возможность, предусмотренная Федеральным законом № 218‑ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", существенно повышает доступность государственных услуг и сокращает временные и финансовые издержки заявителей.
Чаще всего жители 63-го региона приобретали объекты недвижимости в Ульяновской, Оренбургской, Саратовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Наиболее часто экстерриториально покупали недвижимость в Самарском регионе граждане, проживающие в Челябинской, Свердловской областях, Москве и Московской области, а также в республике Татарстан.
"Рост числа экстерриториальных обращений свидетельствует о востребованности данного формата оказания услуг среди граждан и представителей бизнеса. Мы продолжаем совершенствовать процессы обработки заявлений и обеспечивать соблюдение установленных сроков регистрации", — отметила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.