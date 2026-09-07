"Шла кровь, не могла есть": жительница Самары не может получить присужденную ей компенсацию от стоматологов

В редакцию обратилась жительница Самары Альбина Горбушкина. Она рассказала страшную историю о посещении стоматологии, которая привела ее позже в суды. Как говорит Альбина, все началось в июле 2023 года. Она обратилась в клинику "Доктор Лев" для установки четырех коронок на зубы.
Был заключен договор, и Альбине оказали ряд услуг. Альбина услуги оплатила.
Позже суд установит (копия решения суда есть у редакции, а также решения опубликованы на сайтах судов), что Альбине не составили план лечения и не провели ряд диагностических процедур (например, не сделали КТ зубов 12–22). В итоге после лечения у Альбины началось страшное: десны воспалились, болели и кровоточили, на той стороне, где делали коронки, невозможно было жевать и стало трудно есть вообще, был ужасный запах изо рта. Как говорит Альбина, в клинике ее послали в суд: "Если суд решит — выплатим компенсацию".
Женщина обратилась к юристам, сделала экспертизу и прошла несколько стадий судов: первую инстанцию, апелляцию и кассацию. "Суд присудил выплатить деньги в качестве компенсации 409 064,94 руб. Я также писала заявление в прокуратуру Октябрьского района Самары по факту причинения мне вреда здоровью средней тяжести, статья 238 УК РФ. Это заявление два года "гоняли по отделам", а потом оно и вовсе затерялось. Есть вероятность, что это — связи руководства клиники", — считает пострадавшая.
Кстати, женщина говорит, якобы ее даже пытались запугивать и в присутствии третьих лиц сообщали: никакой компенсации за мучения она не получит. Поговаривали, мол, один из руководителей клиники Лев Храмов — депутат от КПРФ, "куда тебе с ним тягаться". При этом пострадавшая — инвалид третьей группы и имеет на руках малолетнего ребенка.
Альбина предоставила ряд документов, среди которых — исполнительный лист. Говорит: пока никакой присужденной компенсации ей не поступило.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!