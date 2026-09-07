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"Шла кровь, не могла есть": жительница Самары не может получить присужденную ей компенсацию от стоматологов

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В редакцию обратилась жительница Самары Альбина Горбушкина. Она рассказала страшную историю о посещении стоматологии, которая привела ее позже в суды. Как говорит Альбина, все началось в июле 2023 года. Она обратилась в клинику "Доктор Лев" для установки четырех коронок на зубы.

Был заключен договор, и Альбине оказали ряд услуг. Альбина услуги оплатила.

Позже суд установит (копия решения суда есть у редакции, а также решения опубликованы на сайтах судов), что Альбине не составили план лечения и не провели ряд диагностических процедур (например, не сделали КТ зубов 12–22). В итоге после лечения у Альбины началось страшное: десны воспалились, болели и кровоточили, на той стороне, где делали коронки, невозможно было жевать и стало трудно есть вообще, был ужасный запах изо рта. Как говорит Альбина, в клинике ее послали в суд: "Если суд решит — выплатим компенсацию".

Женщина обратилась к юристам, сделала экспертизу и прошла несколько стадий судов: первую инстанцию, апелляцию и кассацию. "Суд присудил выплатить деньги в качестве компенсации 409 064,94 руб. Я также писала заявление в прокуратуру Октябрьского района Самары по факту причинения мне вреда здоровью средней тяжести, статья 238 УК РФ. Это заявление два года "гоняли по отделам", а потом оно и вовсе затерялось. Есть вероятность, что это — связи руководства клиники", — считает пострадавшая.

Кстати, женщина говорит, якобы ее даже пытались запугивать и в присутствии третьих лиц сообщали: никакой компенсации за мучения она не получит. Поговаривали, мол, один из руководителей клиники Лев Храмов — депутат от КПРФ, "куда тебе с ним тягаться". При этом пострадавшая — инвалид третьей группы и имеет на руках малолетнего ребенка.

Альбина предоставила ряд документов, среди которых — исполнительный лист. Говорит: пока никакой присужденной компенсации ей не поступило.

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