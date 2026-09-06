Суд оштрафовал жительницу Жигулевска за фиктивную постановку на учет шести иностранцев

В Жигулевске вступил в силу обвинительный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой полицейскими в нарушении миграционного законодательства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Отделением дознания ОМВД России по Жигулевску окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении 29-летней местной жительницы.
В ходе дознания полицейские установили, что в период с февраля по апрель текущего года женщина незаконно поставила на миграционный учет шесть иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.
На основании собранных материалов Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимой обвинительного приговора — ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.