Суд оштрафовал жительницу Жигулевска за фиктивную постановку на учет шести иностранцев

В Жигулевске вступил в силу обвинительный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой полицейскими в нарушении миграционного законодательства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Отделением дознания ОМВД России по Жигулевску окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), в отношении 29-летней местной жительницы.

В ходе дознания полицейские установили, что в период с февраля по апрель текущего года женщина незаконно поставила на миграционный учет шесть иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

На основании собранных материалов Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимой обвинительного приговора — ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.