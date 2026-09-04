Жительницу Клявлинского района приговорили к условному сроку: она ударила ножом в шею "невежливого" приятеля

В Клявлинском районе вступил в силу приговор по уголовному делу о причинении вреда здоровью и угрозе убийством местного жителя, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В феврале в полицию Клявлинского района поступило сообщение из больницы — к ним госпитализировали 45-летнего мужчину с проникающим ранением шеи. Селянин пояснил, что распивал спиртные напитки и получил травму в доме односельчанки, ранее судимой за убийство, кражу и побои при отягчающих обстоятельствах, заведомо ложный донос, угрозу убийством, а также за причинение тяжкого вреда здоровью.

Правоохранители задержали женщину. В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летней задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ, дознаватели установили: во время застолья хозяйке показалось, что гость недостаточно вежливо разговаривает с ней. В порыве гнева женщина разбила о стену бутылку водки, а затем, удерживая в руке осколок горлышка, нанесла мужчине удар в область шеи, сопроводив действия угрозой убийством. Пострадавший смог убежать, самостоятельно добраться до дома, откуда его и госпитализировали.

По заключению эксперта, здоровью потерпевшего противоправными действиями подозреваемой причинен легкий вред. Кроме того, полицейские установили в действиях злоумышленницы признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.

Женщине предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, уголовные дела соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.

Клявлинский районный суд Самарской назначил ей наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.