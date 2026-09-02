В Куйбышевском районе Самары с уклонявшегося от выплат отца взыскали почти полмиллиона рублей алиментов

Куйбышевский районный суд Самары подтвердил право несовершеннолетнего и его законного представителя на получение алиментов, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По исполнительному листу мужчина должен был ежемесячно перечислять 20 тыс. руб. на содержание сына начиная с 27 апреля 2024 г. до совершеннолетия ребенка. Однако мужчина, без уважительных на то причин, более двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства средств на содержание ребенка не выплачивал, в связи с чем был привлечен к административной ответственности. Ему назначили 20 часов обязательных работ.
Но даже после этого должник продолжил уклоняться от выплат. В итоге долг достиг 498 426,78 рублей.
В суде мужчина признал вину. Еще в ходе процесса он погасил задолженность и попросил прекратить уголовное дело — суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.