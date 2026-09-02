В Куйбышевском районе Самары с уклонявшегося от выплат отца взыскали почти полмиллиона рублей алиментов

Куйбышевский районный суд Самары подтвердил право несовершеннолетнего и его законного представителя на получение алиментов, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По исполнительному листу мужчина должен был ежемесячно перечислять 20 тыс. руб. на содержание сына начиная с 27 апреля 2024 г. до совершеннолетия ребенка. Однако мужчина, без уважительных на то причин, более двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства средств на содержание ребенка не выплачивал, в связи с чем был привлечен к административной ответственности. Ему назначили 20 часов обязательных работ.

Но даже после этого должник продолжил уклоняться от выплат. В итоге долг достиг 498 426,78 рублей.

В суде мужчина признал вину. Еще в ходе процесса он погасил задолженность и попросил прекратить уголовное дело — суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство.