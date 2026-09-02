Представители родительских комитетов из Самарской области в числе участников Всероссийского съезда в Москве

7–8 сентября в Москве, в Национальном центре "Россия", пройдет II Всероссийский съезд родительских комитетов. Он объединит 600 участников из всех 89 регионов страны, а также представителей Абхазии и Южной Осетии. Организаторами съезда выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское общество "Знание" и Росдетцентр.
В работе съезда примут участие представители родительских комитетов школ, детских садов, колледжей, техникумов и училищ, председатели и члены региональных и муниципальных родительских комитетов, члены Всероссийского родительского комитета, а также специалисты, работающие с родительской общественностью.
Самарскую область представят 11 делегатов: Анна Барабина из детского сада № 54 "Аленка" города Тольятти, Сергей Вельмисев из школы села Русская Борковка, Ольга Грачева из школы № 14 "Центр образования" имени Н. Ф. Шутова города Сызрани, Дмитрий Калязин из школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр" имени Г. И. Гореченкова города Новокуйбышевска, Татьяна Кудряшова, Ольга Солдатова из гимназии № 133 города Самары, Илона Трунина из школы № 72 имени Героя Советского Союза А. В. Голоднова города Тольятти, Виталий Шишкин из Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, а также член всероссийского и представители региональных родительских комитетов Игорь Бочков, Константин Доладов и Юлия Жемкова.
Съезд станет площадкой для обсуждения дальнейшего развития родительского сообщества в России, укрепления взаимодействия семьи, образовательных организаций и государства. В центре внимания — формирование единых подходов к работе родительских комитетов на разных уровнях, повышение компетенций активных родителей, обмен успешными региональными практиками и расширение участия семей в вопросах образования и воспитания детей.
"Для нас важно, чтобы у активных родителей были не только возможности предлагать свои идеи, но и площадки, где можно обмениваться опытом, учиться друг у друга и обсуждать дальнейшее развитие родительского сообщества. Мы видим, что запрос на живые встречи и прямой разговор действительно есть, и он идет из самих регионов. Совсем недавно мы подвели итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и вновь увидели множество сильных проектов со всей страны — за каждым из них стоит желание сделать образовательную и воспитательную среду лучше для детей. Поэтому особенно ценно, что на II Всероссийском съезде родительских комитетов мы сможем встретиться с активными представителями регионов уже лично, обсудить их практики, услышать новые предложения и вместе определить, какие решения сегодня наиболее востребованы. Такой открытый обмен поможет сильным инициативам выходить за пределы одной образовательной организации и становиться полезными для гораздо большего числа людей", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Напомним, в третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества "Знание" грантовые средства в объеме более 18 млн руб. позволят воплотить в жизнь 20 проектов-победителей Самарской области.
"Для Самарской области участие во II Всероссийском съезде родительских комитетов — это возможность не только представить наш регион, но и привезти в губернию лучшие практики со всей страны. Как председатель Совета отцов я хорошо понимаю: родительское сообщество — это сила, которая напрямую влияет на то, как развивается образование и воспитание в школах и детских садах. А как заместитель председателя родительского собрания региона вижу, насколько важно, чтобы активные родители из разных уголков области — от крупных городов до малых сел — имели единую платформу для обмена опытом. Мы ведем большую работу на местах: школьные советы отцов, проекты отцовского движения, поддержка многодетных семей. И съезд дает возможность сверить эти практики с опытом других регионов, услышать новые подходы и, что самое важное, — донести до федерального уровня реальные запросы самарских родителей. Уверен, что два дня работы съезда станут толчком для новых инициатив, которые мы продолжим внедрять в нашей области. Впереди — открытый диалог, обмен идеями и конкретные решения", — отметил Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, заместитель председателя родительского собрания Самарской области.
В течение двух дней для участников мероприятия пройдут тематические встречи, мастер-классы, просветительские гостиные, проектные сессии и мастерские лучших практик. Родители смогут обменяться успешными решениями из регионов, обсудить вопросы взаимодействия семьи и образовательных организаций, получить практические знания в сфере воспитания и проектной деятельности, а также сформировать предложения по дальнейшему развитию родительского участия в образовании.
Одним из центральных событий съезда станет заседание Всероссийского родительского комитета. Его участники подведут итоги работы первого состава комитета за два года и обсудят принципы формирования нового состава. Напомним, он был создан по поручению президента России как постоянно действующий совещательный коллегиальный орган при Министерстве просвещения Российской Федерации, объединяющий активных родителей и экспертов в сфере воспитания.
Еще одним ключевым событием станет Всероссийское родительское собрание. Обсуждение будет посвящено новому 2026/27 учебному году. В формате открытого диалога родители смогут поднять актуальные вопросы воспитания, профилактики, профориентации, социализации и цифровой безопасности детей. Повестка собрания будет сформирована в том числе на основе вопросов родительского сообщества, которые можно задать через чат-бот "Родительский вопрос министру" в мессенджере MAX.
Первый Всероссийский съезд родительских комитетов состоялся в Москве в ноябре 2025 г. и объединил 600 представителей всех 89 регионов России. Тогда участники обсудили лучшие практики взаимодействия семьи и школы, вопросы воспитания, развития родительского сообщества и повышения роли родителей в образовательном процессе. Именно по итогам первого съезда были определены ключевые направления дальнейшего развития системы родительских комитетов, которые получат продолжение в этом году.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???