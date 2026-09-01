В Самаре энергетики "Т Плюс" проверили теплосети рядом со школами и детскими садами

Руководство Самарского филиала "Т Плюс" и представители учреждений образования осмотрели готовность подъездных путей и дворовых территорий школ в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Кировском районах областной столицы. Энергетики посетили школу-интернат № 111, школу № 92, гимназию № 133, детские сады № 321, 347. По всем адресам этим летом были проведены ремонты тепловых сетей, обновлены инженерные коммуникации.
В ходе встречи специалисты "Т Плюс" подробно рассказали о проведенной на участках работе и дали пояснения по порядку завершения благоустройства. К 1 сентября вблизи образовательных и других социально значимых учреждений подрядные организации полностью восстановят благоустройство, уложат свежий асфальт.
"Мы продолжаем готовить города к зиме. После гидравлических испытаний уже отремонтировано 20 км локальных участков тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено почти 50 км трубопроводов. Благодаря этому удастся на десятилетия вперед повысить надежность теплоснабжения нескольких многоквартирных домов, образовательных учреждений и детских садов областной столицы", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.