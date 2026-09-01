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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре энергетики "Т Плюс" проверили теплосети рядом со школами и детскими садами

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство Самарского филиала "Т Плюс" и представители учреждений образования осмотрели готовность подъездных путей и дворовых территорий школ в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Кировском районах областной столицы. Энергетики посетили школу-интернат № 111, школу № 92, гимназию № 133, детские сады № 321, 347. По всем адресам этим летом были проведены ремонты тепловых сетей, обновлены инженерные коммуникации.

В ходе встречи специалисты "Т Плюс" подробно рассказали о проведенной на участках работе и дали пояснения по порядку завершения благоустройства. К 1 сентября вблизи образовательных и других социально значимых учреждений подрядные организации полностью восстановят благоустройство, уложат свежий асфальт. 

"Мы продолжаем готовить города к зиме. После гидравлических испытаний уже отремонтировано 20 км локальных участков тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено почти 50 км трубопроводов. Благодаря этому удастся на десятилетия вперед повысить надежность теплоснабжения нескольких многоквартирных домов, образовательных учреждений и детских садов областной столицы", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Гид потребителя

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