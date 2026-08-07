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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" подвела промежуточные итоги подготовки жилого фонда Самарской области к зиме

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2026/27 года. Участие в нем приняли первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, а также представители других ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Марат Феткуллов отметил, что обновление тепловых сетей и ремонт на электростанциях энергокомпании ведутся строго по графику. При этом он обратил внимание на необходимость повышения темпов подготовки к зиме жилого фонда. Обслуживающим организациям необходимо выполнить промывку и наладку систем отопления в домах, проверить на прочность и плотность внутренние системы, а также установить вновь приборы учета или восстановить работоспособность существующих.

На начала августа эти работы в полном объеме выполнили в 660 из 9909 жилых домов и в 170 из 853 социальных учреждений в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, получающих тепло от ПАО "Т Плюс".

"Качественная подготовка к зиме - общее дело поставщиков ресурсов, управляющих компаний и органов власти. Недостаточно заменить все слабые участки теплосетей или отремонтировать оборудование электростанций и котельных. Важно, чтобы и внутридомовые системы зданий, находящихся в зоне ответственности УК и ТСЖ, были готовы к надежному прохождению очередной зимы", - отметил Марат Феткуллов.

Также руководитель энергокомпании напомнил, что жильцы многоквартирных домов вправе контролировать работу своей управляющей компании. Ознакомиться с рекомендациями и планом мероприятий по проверке технической готовности к отопительному периоду своего дома можно в разделе "Подготовка к ОЗП".

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