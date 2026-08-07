"Т Плюс" подвела промежуточные итоги подготовки жилого фонда Самарской области к зиме

В правительстве Самарской области состоялось заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2026/27 года. Участие в нем приняли первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, а также представители других ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.
Марат Феткуллов отметил, что обновление тепловых сетей и ремонт на электростанциях энергокомпании ведутся строго по графику. При этом он обратил внимание на необходимость повышения темпов подготовки к зиме жилого фонда. Обслуживающим организациям необходимо выполнить промывку и наладку систем отопления в домах, проверить на прочность и плотность внутренние системы, а также установить вновь приборы учета или восстановить работоспособность существующих.
На начала августа эти работы в полном объеме выполнили в 660 из 9909 жилых домов и в 170 из 853 социальных учреждений в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, получающих тепло от ПАО "Т Плюс".
"Качественная подготовка к зиме - общее дело поставщиков ресурсов, управляющих компаний и органов власти. Недостаточно заменить все слабые участки теплосетей или отремонтировать оборудование электростанций и котельных. Важно, чтобы и внутридомовые системы зданий, находящихся в зоне ответственности УК и ТСЖ, были готовы к надежному прохождению очередной зимы", - отметил Марат Феткуллов.
Также руководитель энергокомпании напомнил, что жильцы многоквартирных домов вправе контролировать работу своей управляющей компании. Ознакомиться с рекомендациями и планом мероприятий по проверке технической готовности к отопительному периоду своего дома можно в разделе "Подготовка к ОЗП".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.