В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе и ул. Мичурина

В Самаре временно ограничат движение по Московскому шоссе и ул. Мичурина. Меры связаны с ремонтом теплотрасс, сообщили в "Т Плюс".

"Мы выявили неисправность тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной в районе пересечения Московского шоссе с улицей Мичурина. Здесь заменим около 140 метров трубопровода под проезжей частью", - прокомментировали в компании.

На время ремонта будет полностью ограничено движение транспорта:

с 16 по 22 июля - по Московскому шоссе;

с 22 по 28 июля - по улице Мичурина.

"Просим горожан быть внимательными вблизи от места проведения ремонтных работ и выбирать альтернативные пути проезда", - призвали в "Т Плюс".