Из городской квартиры к сельскому читателю: собираем книги для библиотек

Проект "Поволжский книжный центр" помогает делиться книгами с жителями сел Поволжья. В Самаре немало изданий, которые уже прочитаны или просто стоят без дела, а сельские библиотеки региона в них очень нуждаются.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Задача проекта - собрать домашнюю литературу и передать ее в библиотеки. Книги, которые вам больше не нужны, могут стать важной частью досуга для семьи в отдаленном селе.
Сдать книги можно двумя способами:
- Принести в книжные боксы, установленные в Самаре.
- Заказать бесплатный вывоз, если у вас более 100 томов. Волонтеры сами приедут за книгами. Для этого позвоните диспетчеру по телефону 254‑02‑84 (г. Самара).
Все полученные издания пройдут отбор и сортировку по жанрам, так книги смогут попасть к тем, кому они будут по-настоящему интересны.
Цель проекта - направить не менее 50 тыс. изданий в сельские библиотеки Самарской области, а общий объем переданной в регионы Поволжья литературы должен превысить 130 тыс. экземпляров.
Так обычная книга из домашней коллекции может обрести новую жизнь и порадовать нового читателя.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!