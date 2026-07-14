Из городской квартиры к сельскому читателю: собираем книги для библиотек

Проект "Поволжский книжный центр" помогает делиться книгами с жителями сел Поволжья. В Самаре немало изданий, которые уже прочитаны или просто стоят без дела, а сельские библиотеки региона в них очень нуждаются.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Задача проекта - собрать домашнюю литературу и передать ее в библиотеки. Книги, которые вам больше не нужны, могут стать важной частью досуга для семьи в отдаленном селе.

Сдать книги можно двумя способами:

Принести в книжные боксы, установленные в Самаре.

Заказать бесплатный вывоз, если у вас более 100 томов. Волонтеры сами приедут за книгами. Для этого позвоните диспетчеру по телефону 254‑02‑84 (г. Самара).

Все полученные издания пройдут отбор и сортировку по жанрам, так книги смогут попасть к тем, кому они будут по-настоящему интересны.

Цель проекта - направить не менее 50 тыс. изданий в сельские библиотеки Самарской области, а общий объем переданной в регионы Поволжья литературы должен превысить 130 тыс. экземпляров.

Так обычная книга из домашней коллекции может обрести новую жизнь и порадовать нового читателя.