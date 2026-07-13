Михаил Бухтояров, директор ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ: «И дети, и родители понимают, что многое в сегодняшней реальности связано с ИТ-технологиями»

«Примерить» на себя профессию айтишника уже в школьном возрасте – такую возможность детям предоставляет самарский ИТ-куб. О том, как здесь организован образовательный процесс, мы поговорили с директором Самарского областного детско-юношеского технического творчества (СОЦДЮТТ), на базе которого работает ИТ-куб.

— Михаил Сергеевич, какова история появления в Самарской области ИТ-куба?

— В нашем регионе давно и успешно работает Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества. Это учреждение дополнительного образования, нацеленное именно на развитие технических знаний и навыков у детей. С 1943 года начала работать Станция юных техников, потом появилась первая юношеская автомобильная школа. В 2017–2018 году было решено открыть кванториумы в Самаре и в Тольятти — на территории технопарка "Жигулевская долина". Таким образом, СОЦДЮТТ стал центром технического и инженерного дополнительного образования в регионе. А уже в 2020 году свою работу начал Самарский ИТ-куб. Его задача — развитие ИТ-знаний и формирование ИТ-навыков у детей.

— Чему могут научиться самарские школьники в ИТ-кубе?

— В первую очередь, конечно, это программирование и работа с компьютерами. Если "Кванториум" дает знания именно в инженерном, проектном направлении, где дети могут создать какой-то продукт своими руками, например, напечатать что-то на 3D-принтере, то в ИТ-кубе акцент делается именно на информационные технологии. Программы, которые реализуются в ИТ-кубе, это программирование на Java, Рython, Clus в среде Unity ("Ява", "Пайтон" — это языки программирования. "Клас" — инструмент с открытым исходным кодом, который реализует методы машинного обучения. "Юнити" — кроссплатформенная среда разработки (игровой движок), предназначенная для создания компьютерных игр, а также интерактивных 2D- и 3D-приложений. — Прим. ред.). Очень востребованы сегодня технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). С их помощью дети создают не только объекты, но и целые пространства.

Также в ИТ-кубе ребята изучают кибербезопаность, получают ответы на вопрос: какие опасности могут подстерегать детей при использовании интернета. Они это узнают, а потом и родителей учат этому: по какими ссылкам ни в коем случае нельзя переходить, на что обращать внимание при фишинге, какими социальными сетями небезопасно пользоваться.

— С какого возраста дети могут заниматься в ИТ-кубе?

— Со следующего учебного года мы снизили возрастной порог и ждем ребят с 12 лет. На этот возраст рассчитаны занятия по программированию в киберфизической платформе "Берлога" (национальная киберфизическая платформа, представляющая собой масштабную экосистему для вовлечения школьников и молодёжи России в техническое творчество и инженерное образование — Прим. ред.). С помощью оборудования проекта "КиберМишка" (учебно-игровой комплект, предназначенный для обучения школьников основам программирования и киберфизики. Он часто используется как персонаж-проводник в образовательных программах по цифровой грамотности. — Прим. ред.) ребята придумывают "кибермишке" характер; играют на нем в простые пиксельные игры, программируют его поведение, создают сценарии взаимодействия нескольких "кибермишек".

Конечно, у нас есть и программы, рассчитанные на школьников 13 лет и старше. Так как именно в этом возрасте ребята осознанно начинают подходить к изучению информационных технологий, в том числе, информатики и математики. И здесь уже более серьезный подход к занятиям.

— А верхняя возрастная граница?

— Ребята 17 лет, то есть, одиннадцатиклассники.

— Как школьнику можно попасть в ИТ-куб?

— У нас порядка 70% групп — самонаборные. Ребята узнают о нас из интернета, от друзей, иногда дети приходят прямо одной большой дружной компанией и записываются на занятия.

А вторые 30% — это результат нашей системной работы со школами в рамках взаимодействия по развитию технического образования. Мы понимаем, что не все школы оснащены по последнему слову техники именно в плане обучения ИТ-навыкам. А в "Кванториуме", ИТ-кубе — есть для этого оборудование, оно технологичнее, современнее.

Зачисление ребят происходит в течение лета. В июне, июле и августе в каждом структурном подразделении СОЦДЮТТ, в "Кванториуме" и ИТ-кубе в том числе, мы проводим дни открытых дверей, куда дети приходят вместе с родителями и могут выбрать для себя программу по интересу, возрасту, подходящему расписанию. Занятия начинаются с 1 сентября.

— А как бы вы охарактеризовали интерес к ИТ-тематике со стороны и школьников, и родителей?

— Безусловно, в последние годы привлекательность этого направления серьезно возросла за счет поддержки государства, возможности удаленной работы и других преференций в части трудоустройства. Мы получили большой положительный отклик на открытие направления по обучению программированию. И дети, и родители понимают, что многое в сегодняшней реальности связано с ИТ-технологиями.

Вместе с тем мы видим сейчас некое выравнивание интереса и к инженерным специальностям с развитием автономных систем. Тех же самых роботов-доставщиков, например, тоже нужно ремонтировать, для них нужно разрабатывать оборудование, например, двигатели, более емкие аккумуляторы. Это все требует технических и инженерных знаний, которые дети как раз у нас и получают. К слову, в рамках работы по программе "Яндекс.Лицея" наши педагоги прошли собеседование в компании и отправились в командировку в Сириус на образовательные треки по работе с мини-роботами доставки. Мы надеемся, что "Яндекс" передаст нам в пользование таких роботов, и наши воспитанники смогут учиться программировать их.

— Раз уж вы упомянули одного из своих индустриальных партнеров — "Яндекс", то интересно было бы узнать, с кем еще из ИТ-компаний вы взаимодействуете?

— Мы уже на протяжении длительного времени работаем с компанией "Самсунг". В ИТ-кубе есть профильный класс, мы его так и называем "Самсунг-класс". Эта аудитория оборудована мощными компьютерами.

Еще мы активно участвуем в мероприятиях "Сбербанка" и являлись соорганизаторами нескольких областных соревнований. Из недавних примеров такого сотрудничества могу отметить Всероссийский ИТ-хакатон, где "Сбер" был основным партнером. И он же предоставлял свои кейсы из реальной практики на тему кибербезопасности, искусственного интеллекта, бухучета и так далее, которые участники хакатона должны были решить.

Также хочу отметить сотрудничество СОЦДЮТТ с резидентами технопарка "Жигулевская долина". Например, мы взаимодействуем с Союзом энергетиков Поволжья, который с 2025 года активно развивают сферу беспилотной авиации. Сотрудничаем с компанией "Транспорт будущего", наши воспитанники выезжают на экскурсии на производственные площадки, где собираются беспилотники с подъемной массой более 30 кг.

Еще работаем с "Научного-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом" ("НАМИ"), который широко известен тем, что проектировал российские автомобиль представительского класса "Аурус". Представительство "НАМИ" есть в "Жигулевской долине" и официально оно называется "Центр инжиниринга и экспертизы в городе Тольятти".

— Что можно сказать о технической оснащенности ИТ-куба?

— И "Кванториум", и ИТ-куб оснащены самым современным оборудованием, актуальным для тех задач, которые мы перед собой ставим. Оборудование постоянно модернизируем: где-то нужно докупить память и обновить процессор, где-то поменять и чуть усилить видеокарты.

— Расскажите, пожалуйста, о педагогах ИТ-куба.

— Педагогический коллектив СОЦДЮТТ сложился достаточно давно. В нем есть педагоги, которые работают с тех лет, когда еще не были открыты "Кванториум" и ИТ-куб. Например, преподаватели по авиамоделированию, которые учат ребят работать руками, с лобзиком и деревом.

Есть и молодые коллеги, которые недавно получили педагогическое образование и пришли к нам работать. Их в том числе, привлекает возможность обучать детей на хорошей технической базе.

В целом, у нас процентов 40 всего педагогического коллектива — это преподаватели в возрасте от 35 до 50 лет. Мы активно работаем с учреждениями среднего профессионального образования, принимаем студентов на практику, а в последующем трудоустраиваем их в центр. Сейчас мы ожидаем двух тольяттинских студентов: они заканчивают колледж и с 1 сентября выходят к нам на работу.

— Какими достижениями воспитанников ИТ-куба вы гордитесь?

— Наши ребята участвуют в большом количестве профильных конкурсов и мероприятий по многим направлениям обучения в ИТ-кубе и "Кванториуме". Из последнего отмечу призовое место в конкурсе по программированию "Старт в науку", который состоялся в апреле в городе Арзамасе. Индустриальным партнером этих соревнований выступал Арзамасский приборостроительный завод. Также один из наших учеников "Кванториума" стал победителем всероссийского финала конкурса "Профессионалитет" в номинации "Юниоры". А на региональном этапе "Профессионалитета" четверо ребят стали призовыми призерами по компетенциям, связанным с программированием, виртуальной реальностью, в том числе, созданием 3D-проектов.

Также в 2026 году мы в составе сборной команды Самарской области участвовали в интеллектуальной олимпиаде школьников Приволжского федерального округа, которая состоялась в Перми. Среди 14 регионов заняли второе общекомандное место.

— А мероприятия какие-то проходят в ИТ-клубе?

— Их очень много. Расскажу о некоторых. Например, инженерные ИТ-каникулы. В течение определенного периода времени в ИТ-кубе проходит большое количество мастер-классов, семинаров, хакатонов, интенсивов. Поэтому дети постоянно вовлечены в различные проекты и разработки. К этим мероприятиям присоединяются дистанционно ребята из Тольятти, Сызрани, других населенных пунктов региона.

Еще хотелось бы рассказать об относительно новом мероприятии, мы его проводим с 2025 года. Это "ТехноФан". У него очень интересный формат, который предполагает защиту серьезных ИТ-проектов в юмористической форме. "ТехноФан" проходит в очень душевной, эмоциональной атмосфере, с улыбками, с хорошим настроением. Это очень нравится и детям, и педагогам, и родителям.

— Что нового ожидается в ИТ-кубе в следующем учебном году?

— Обновление образовательных программ у нас происходит каждый год, поскольку мы держим руку на пульсе всех новшеств в образовательном процессе и в направлении ИТ в частности. Если говорить о конкретике следующего учебного года, то у нас начнут работу 2 новых направления. Первое — изучение виртуальной реальности в связке с 3D-технологиями. То есть, дети смогут научиться печатать на 3 D-принтерах то, что они создали в программе виртуальной реальности. Это очень важно для детей — увидеть результат своего труда, который можно забрать с собой, показать родителям, друзьям в школе. Это направление работает у нас в "Кванториуме", и оно очень популярно. Поэтому мы решили открыть это направление и в ИТ-кубе.

И второе направление — то, о чем я уже частично рассказал выше, это проект в рамках "Яндекс.Лицея", когда мы получим возможность работать с роботами-доставщиками и уже более предметно изучать их взаимодействие между собой, работу искусственного интеллекта при программировании роботов.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.