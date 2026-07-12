В Самарскую область вновь придут дожди

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды. По данным синоптиков, в ближайшие дни, с 13 по 17 июля, в регионе ожидается дождливая погода.

Фото: Александра Белова