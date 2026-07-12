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Общество

В Самарскую область вновь придут дожди

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды. По данным синоптиков, в ближайшие дни, с 13 по 17 июля, в регионе ожидается дождливая погода.

Фото: Александра Белова

В понедельник, 13 июля, в Самаре прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 °C, днем +25…+27 °C.

14 числа в регионе по-прежнему будет дождливо, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, днем +22…+27 °C.

В среду, 15 июля, в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем столбик термометра поднимется до +23…+28 °C.

16 числа по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, местами — кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +23…+28 °C.

В пятницу, 17 числа, будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, в дневные часы воздух прогреется до +18…+23 °C.

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