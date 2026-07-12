В аэропорту Курумоч сняли режим "Ковер"

"С 21:42 воздушное пространство открыто на всех высотах в районе аэропорта Курумоч. План "Ковер" снят", — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Режим "Ковер" вводили с 21:08, а также утром 12 июля, он длился с 7:30 до 9:10.