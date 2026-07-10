Дело идеолога "Станкозавода" Никиты Петухова отправили в суд

Уголовное дело директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова ушло в суд. Ему в итоге вменили мошенничество с двумя муниципальными помещениями.

Как сообщает прокуратура Самарской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, который незаконно приобрел права на два муниципальных нежилых помещения.

"В 2020 году юридическое лицо, руководителем которого является обвиняемый, заключило договоры аренды муниципального имущества, по условиям которых должно было использовать его для оказания образовательных услуг населению. Однако фактически исполнять условия договоров в этой части руководитель организации не намеревался", — сообщает ведомство.

Воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендованного имущества, в 2022 г. компания приобрела помещения общей площадью 320 кв. м на льготных условиях по заниженной рыночной стоимости, причинив муниципальному бюджету ущерб свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Самары. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью свыше 15 млн руб. наложен арест.

В пресс-релизе прокуратуры ФИО фигуранта не приводятся, но, по данным Волга Ньюс, речь идет именно о Петухове. Он известен как идеолог креативных кластеров. Одно из самых масштабных его детищ — "Станкозавод".

Напомним, в схеме с выводом недвижимости фигурировало ООО "Перспектива", где до 2024 г. Никита Петухов был гендиректором.

Предприниматель был задержан в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что вопросы к нему связаны с махинациями с муниципальной недвижимостью. Подробности же стали известны из арбитражных дел, инициированных мэрией Самары. С сентября 2025 г. городской департамент управления имуществом заявил несколько исков по проданным объектам. Речь в них шла о комнатах в доме по ул. Куйбышева, 113, помещениях в зданиях по ул. Ново-Садовая, 155, ул. Стара-Загора, 267б, ул. Александра Матросова, 18, ул. Александра Матросова, 7 под двумя разными литерами, двухэтажном здании на ул. Водников, 12, комнатах №№ 56-57 общей площадью 26,6 кв. м в доме по Ленинской/Льва Толстого, 116/97 и здании в районе Красноармейского спуска напротив Струковского сада.

Накануне также стало известно о направлении в суд схожего дела о выводе муниципальной недвижимости через льготную аренду и выкуп. В нем обвиняемым проходит Дмитрий Кадетов, сын бывшего руководителя отдела приватизации и организации продаж департамента управления имуществом Самары Татьяны Кадетовой.

По данным источников Волга Ньюс, родители Никиты Петухова также могли способствовать успехам сына в бизнесе — его мать работала в министерстве строительства, а отец служил в одной из спецслужб.