Происшествия

"Задержали Петухова": источники сообщают о вопросах к автору проекта Станкозавод

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сразу несколько источников в СМИ и правоохранительных органах сообщили о предполагаемом задержании директора самарской консалтинговой компании REC и автора проекта Станкозавод Никиты Петухова.

По данным источников, расследованием может заниматься полиция. Но в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области по запросу журналиста Волга Ньюс отказались комментировать новости о задержании Петухова.

Журналист Волга Ньюс заехал на обед в сам Станкозавод. Официанты рассказывали, что на Станкозаводе ранее была полиция, но до сотрудников кафе цели визита не доводили, а позже поползли слухи о задержании Петухова якобы из-за каких-то денег.

Журналист также пытался дозвониться до Никиты Петухова, но его мобильный телефон отключен.

Известно, что Петухов занимался креативными кластерами. Об этом он рассказывал в эксклюзивном интервью Волга Ньюс в 2021 году.

Никита Петухов: "Креативные кластеры должны иметь те же преференции, что и ОЭЗ" Никита Петухов: "Креативные кластеры должны иметь те же преференции, что и ОЭЗ"
Креативные кластеры - одна из лучших возможностей сохранить культурный код города и дать импульс малому бизнесу. В последние годы в Самаре и области случился настоящий бум открытий новых пространств, а тема поддержки подобных проектов вышла на высший административный уровень. О том, что мешает развиваться историческому центру, почему никто не хочет работать с памятниками архитектуры и кому надо идти в креативный кластер, рассказал генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов, запустивший уже несколько подобных проектов.

"Чтобы понять, что такое креативный кластер, надо разобраться, что такое креативная экономика. Креативная экономика — это, по сути, экономика интеллектуального труда, когда человек своим интеллектуальным трудом, своими руками что-то создал и сам продал. И вот, креативный кластер — это правильное собрание в одном месте креативщиков. По сути, креативный кластер — это пространство для того, чтобы всем людям, которые что-то делают своим интеллектуальным трудом, было комфортно творить", — пояснял он. 

Напомним, предполагалось, что креативный кластер Станкозавод даст вторую жизнь помещениям бывшего Средневолжского станкостроительного завода, чье производство переехало в пос. Шмидта. Само здание представляет историческую значимость, так как являлось важным промышленным объектом с 1873 года, когда здесь были еще механические мастерские под названием "Бенке и Ко", организованные Готхардом Карловичем Бенке. В 1990-е в приватизации нескольких цехов Станкозавода участвовал отец Никиты Петухова. 

Консалтинговая компания REC также руководила креативными кластерами в Самаре ("8 студий" на ул. Молодогвардейской,  "Артист" на ул. Ленинградской). 

Кроме того, СМИ сообщали, что "на площадке творческого кластера "Станкозавод" была встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора".

