Все на "Станкозавод": смотрим, каким будет новый креативный кластер в центре города

Познакомиться с новым масштабным проектом - креативным кластером “Центр труда и отдыха "Станкозавод", расположенным на 7 тыс. кв. м на пересечении улиц Красноармейской и Куйбышева, можно будет уже в День города, 11 сентября. А пока корреспондент Волга Ньюс выяснил у руководителя управляющей компании проекта и генерального директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова, ради чего создавался этот огромный кластер и как можно эффективно вкладываться в исторический центр.

Войти на территорию креативного кластера "Центр труда и отдыха "Станкозавод" проще всего со стороны ул. Куйбышева - нужно просто нырнуть в арку между магазином "Пятерочка" и баром G Lounge и ориентироваться на высокую красную индустриальную лестницу. Она станет началом Станкозаводского переулка, где уже 11 сентября, в День города, начнут проводить мероприятия для широкой аудитории. В этот день здесь с 14:00 можно будет посетить "эстетический маркет полезных покупок", послушать концерт и лекции и даже спеть в караоке, а главное - первыми увидеть новый масштабный проект, который планируется как новая точка притяжения культурной жизни, работы и отдыха.

Новый креативный кластер даст вторую жизнь помещениям бывшего Средневолжского станкостроительного завода, чье производство уже давно переехало в пос. Шмидта (Запанской). Само здание представляет историческую значимость, так как являлось важным промышленным объектом с 1873 года, когда здесь были еще механические мастерские под названием "Бенке и Ко", организованные Готхардом Карловичем Бенке. В советское время предприятие разрослось до завода и было награждено орденом Трудового Красного Знамени, а позже - орденом Октябрьской революции. С конца 1990-х годов самарцы помнят это пространство как торговый центр "Струковский".

Инициаторы проекта креативного кластера обещают бережно отнестись к истории места и сохранить его память. Более того, в основу философии пространства легла идея большого завода, что отразилось и в индустриальных элементах дизайна. В переоборудованных помещениях можно увидеть артефакты - стены из стеклоблоков, воссозданные из материалов, собранных с разных заводов; сохранившуюся настенную плитку и даже вагонетки в большом зале, которые будут стоять над головами гостей и светиться разными цветами в рамках визуального развлечения.

"Основной акцент мы сделали на атмосферу и историю здания. Мы много работали с архивами, собирали информацию у коллекционеров и историков, находили интересные артефакты. По всему заводу разместятся информационные точки с QR-кодами, фотографиями, вырезками из газет, заработают инсталляции, через которые можно будет заглянуть в историю завода с 1873 года", - рассказывает о концепции Никита Петухов.

На вопрос о том, для кого создается это пространство, Никита Петухов отвечает: "Основной упор при создании Центра труда и отдыха "Станкозавод" мы делали на концепцию "третьего места", то есть чтобы это пространство стало третьим (после работы и дома) местом, где интересно проводить время".

Арендаторы активно откликнулись на инициативу такого проекта, и сейчас в креативном кластере разобраны практически все помещения, а их здесь более 40. Арендная ставка выше, чем во многих креативных кластерах, но, по словам представителя управляющей компании, это связано с другим уровнем подхода к проекту, с качеством ремонта и в целом отношения к клиенту, плюс в эту цифру зашивается серия бонусов, которая позволяет арендаторам претендовать на статус резидента и иметь привилегии в зонах креативного кластера.

Бизнес будет открываться здесь в несколько этапов: с 11 сентября в здании откроются практически все арендаторы второго этажа первого цеха (ближе к синей лестнице КОРПУС А) и начнут заполняться зоны первого - "дворового" - этажа; после 15 сентября - остальные заводчане с первого этажа; третий заезд запланирован на первую декаду октября. Стоит отметить, что несколько больших пространств планируется ввести в эксплуатацию только к следующему году.

По словам Никиты Петухова, редевелопмент в историческом городе - достаточно выгодный бизнес и не обязательно "сносить-строить", чтобы получать прибыль. Консалтинговая компания REC уже руководит серией креативных кластеров в Самаре (среди которых "8 студий" на ул. Молодогвардейской, "Артист" на ул. Ленинградской) и учитывает требования городских регламентов, занимаясь не сносом зданий, а их капитальным ремонтом. При этом на "Станкозаводе" архитекторское бюро было привлечено только для проектирования ремонта трех индустриальных лестниц. Для решения этих задач были привлечены Сергей и Евгения Малахова, над остальными пространствами трудилась наша команда, в частности, Павел Новиков и Антон Лапаев. Планируется, что кластер окупится за семь лет, что, по словам представителя управляющей компании, является "стандартной историей для таких проектов".

Стоит сказать, что для Никиты Петухова проект "Станкозавода" - в чем-то даже личная история. В 1990-е в приватизации несколько цехов участвовал его отец, а сам девелопер начинал свою работу в офисе именно здесь: "Какое-то время офис нашей компании находился здесь, и мы долго вынашивали концепцию, что делать с этим объектом. И сейчас, когда мы доросли до четвертого кластера и можем потянуть такой объект, была предложена концепция и найден инвестор".

Много площадок в "Центре труда и отдыха "Станкозавод" отведено общественным пространствам. Это небольшие залы отдыха рядом с комнатами для арендаторов и масштабные холлы, открытые для всех. Бонусом будет летняя зона - крыша, где на территории примерно в 400 кв. м организована площадка отдыха с видом на ул. Куйбышева и на Волгу. Эта площадка в каком-то смысле станет аналогом петербургских "Этажей", куда можно будет зайти за символические деньги. Сюда как раз ведет желтая лестница, а выход с нее осуществляется с ярко-голубой индустриальной лестницы (вторая точка визуальной опоры кластера). Место не обойдется без собственного бара с прохладительными напитками, лежаков, ковров, диванов и места для фотоспотов с закатами. Ждем открытия в следующем году.

Во дворе, который уже называют Станкозаводским переулком, помимо мобильных площадок для проведения маркетов, концертов и летников, в зале на втором этаже расположится специально оборудованный лекторий. Рядом найдется "комната ЗаводоУправления" (все как на настоящем промышленном предприятии), где можно решать организационные вопросы и арендовать помещения под мероприятия.

Через второй цех, который находится за красной лестницей, будет идти мощеная дорога к Волге, соседней "Кубатуре" и БЦ "Волга Плаза". При проектировании пространства ставился целью спокойный спуск с колясками и на самокатах к набережной, что практически невозможно сделать по соседней Красноармейской улице. В этом цеху разместятся кафе, а также большое общественное пространство - лобби. Здесь будет организован двухуровневый атмосферный зал, где на первом ярусе площадью 350-400 кв. м можно отдохнуть с кофе и книгой и посмотреть на заводские артефакты, в том числе на настоящие станки, в рамках атмосферной эстетики и напоминания истории места. А на втором ярусе можно пройтись по секциям, в том числе шоу-румам.

В третий (последний) цех зайдут арендаторы студий танцев, йоги, образовательные и развлекательные комьюнити. На втором этаже над лобби, проходом к Волге и зоной арендаторов расположатся самые большие пространства. Здесь место займет крупная IT-компания. Также на этом этаже планируется организовать универмаг российских дизайнеров либо коворкинг. Громадный зал займет Бенке-холл (названный так в честь создателя исторических мастерских Готхарда Бенке). Бенке-холл позиционируется как уникальная площадка для проведения корпоративных праздников, где первое закрытое клубное мероприятие, пока еще при голых бетонных стенах, состоится уже 9 сентября (как туда попасть, можно найти в соцсетях Станкозавода).

Среди арендаторов уже точно будут игроки гастрономического рынка - Бар "Куйбышев" от новой команды, проект "Волжайна" от Ирины Козаченко ("Коза Тапас"), "ЗоЗо" - бистро от создателей проекта "То самое тесто", Ulandy cafe и "Покетерий". Инициаторы проекта еще оставляют за собой право на пространства-сюрпризы.