Все на "Станкозавод": смотрим, каким будет новый креативный кластер в центре города

Познакомиться с новым масштабным проектом - креативным кластером “Центр труда и отдыха "Станкозавод", расположенным на 7 тыс. кв. м на пересечении улиц Красноармейской и Куйбышева, можно будет уже в День города, 11 сентября. А пока корреспондент Волга Ньюс выяснил у руководителя управляющей компании проекта и генерального директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова, ради чего создавался этот огромный кластер и как можно эффективно вкладываться в исторический центр.
Войти на территорию креативного кластера "Центр труда и отдыха "Станкозавод" проще всего со стороны ул. Куйбышева - нужно просто нырнуть в арку между магазином "Пятерочка" и баром G Lounge и ориентироваться на высокую красную индустриальную лестницу. Она станет началом Станкозаводского переулка, где уже 11 сентября, в День города, начнут проводить мероприятия для широкой аудитории. В этот день здесь с 14:00 можно будет посетить "эстетический маркет полезных покупок", послушать концерт и лекции и даже спеть в караоке, а главное - первыми увидеть новый масштабный проект, который планируется как новая точка притяжения культурной жизни, работы и отдыха.
Новый креативный кластер даст вторую жизнь помещениям бывшего Средневолжского станкостроительного завода, чье производство уже давно переехало в пос. Шмидта (Запанской). Само здание представляет историческую значимость, так как являлось важным промышленным объектом с 1873 года, когда здесь были еще механические мастерские под названием "Бенке и Ко", организованные Готхардом Карловичем Бенке. В советское время предприятие разрослось до завода и было награждено орденом Трудового Красного Знамени, а позже - орденом Октябрьской революции. С конца 1990-х годов самарцы помнят это пространство как торговый центр "Струковский".
Инициаторы проекта креативного кластера обещают бережно отнестись к истории места и сохранить его память. Более того, в основу философии пространства легла идея большого завода, что отразилось и в индустриальных элементах дизайна. В переоборудованных помещениях можно увидеть артефакты - стены из стеклоблоков, воссозданные из материалов, собранных с разных заводов; сохранившуюся настенную плитку и даже вагонетки в большом зале, которые будут стоять над головами гостей и светиться разными цветами в рамках визуального развлечения.
"Основной акцент мы сделали на атмосферу и историю здания. Мы много работали с архивами, собирали информацию у коллекционеров и историков, находили интересные артефакты. По всему заводу разместятся информационные точки с QR-кодами, фотографиями, вырезками из газет, заработают инсталляции, через которые можно будет заглянуть в историю завода с 1873 года", - рассказывает о концепции Никита Петухов.
На вопрос о том, для кого создается это пространство, Никита Петухов отвечает: "Основной упор при создании Центра труда и отдыха "Станкозавод" мы делали на концепцию "третьего места", то есть чтобы это пространство стало третьим (после работы и дома) местом, где интересно проводить время".
Арендаторы активно откликнулись на инициативу такого проекта, и сейчас в креативном кластере разобраны практически все помещения, а их здесь более 40. Арендная ставка выше, чем во многих креативных кластерах, но, по словам представителя управляющей компании, это связано с другим уровнем подхода к проекту, с качеством ремонта и в целом отношения к клиенту, плюс в эту цифру зашивается серия бонусов, которая позволяет арендаторам претендовать на статус резидента и иметь привилегии в зонах креативного кластера.
Бизнес будет открываться здесь в несколько этапов: с 11 сентября в здании откроются практически все арендаторы второго этажа первого цеха (ближе к синей лестнице КОРПУС А) и начнут заполняться зоны первого - "дворового" - этажа; после 15 сентября - остальные заводчане с первого этажа; третий заезд запланирован на первую декаду октября. Стоит отметить, что несколько больших пространств планируется ввести в эксплуатацию только к следующему году.
По словам Никиты Петухова, редевелопмент в историческом городе - достаточно выгодный бизнес и не обязательно "сносить-строить", чтобы получать прибыль. Консалтинговая компания REC уже руководит серией креативных кластеров в Самаре (среди которых "8 студий" на ул. Молодогвардейской, "Артист" на ул. Ленинградской) и учитывает требования городских регламентов, занимаясь не сносом зданий, а их капитальным ремонтом. При этом на "Станкозаводе" архитекторское бюро было привлечено только для проектирования ремонта трех индустриальных лестниц. Для решения этих задач были привлечены Сергей и Евгения Малахова, над остальными пространствами трудилась наша команда, в частности, Павел Новиков и Антон Лапаев. Планируется, что кластер окупится за семь лет, что, по словам представителя управляющей компании, является "стандартной историей для таких проектов".
Стоит сказать, что для Никиты Петухова проект "Станкозавода" - в чем-то даже личная история. В 1990-е в приватизации несколько цехов участвовал его отец, а сам девелопер начинал свою работу в офисе именно здесь: "Какое-то время офис нашей компании находился здесь, и мы долго вынашивали концепцию, что делать с этим объектом. И сейчас, когда мы доросли до четвертого кластера и можем потянуть такой объект, была предложена концепция и найден инвестор".
Много площадок в "Центре труда и отдыха "Станкозавод" отведено общественным пространствам. Это небольшие залы отдыха рядом с комнатами для арендаторов и масштабные холлы, открытые для всех. Бонусом будет летняя зона - крыша, где на территории примерно в 400 кв. м организована площадка отдыха с видом на ул. Куйбышева и на Волгу. Эта площадка в каком-то смысле станет аналогом петербургских "Этажей", куда можно будет зайти за символические деньги. Сюда как раз ведет желтая лестница, а выход с нее осуществляется с ярко-голубой индустриальной лестницы (вторая точка визуальной опоры кластера). Место не обойдется без собственного бара с прохладительными напитками, лежаков, ковров, диванов и места для фотоспотов с закатами. Ждем открытия в следующем году.
Во дворе, который уже называют Станкозаводским переулком, помимо мобильных площадок для проведения маркетов, концертов и летников, в зале на втором этаже расположится специально оборудованный лекторий. Рядом найдется "комната ЗаводоУправления" (все как на настоящем промышленном предприятии), где можно решать организационные вопросы и арендовать помещения под мероприятия.
Через второй цех, который находится за красной лестницей, будет идти мощеная дорога к Волге, соседней "Кубатуре" и БЦ "Волга Плаза". При проектировании пространства ставился целью спокойный спуск с колясками и на самокатах к набережной, что практически невозможно сделать по соседней Красноармейской улице. В этом цеху разместятся кафе, а также большое общественное пространство - лобби. Здесь будет организован двухуровневый атмосферный зал, где на первом ярусе площадью 350-400 кв. м можно отдохнуть с кофе и книгой и посмотреть на заводские артефакты, в том числе на настоящие станки, в рамках атмосферной эстетики и напоминания истории места. А на втором ярусе можно пройтись по секциям, в том числе шоу-румам.
В третий (последний) цех зайдут арендаторы студий танцев, йоги, образовательные и развлекательные комьюнити. На втором этаже над лобби, проходом к Волге и зоной арендаторов расположатся самые большие пространства. Здесь место займет крупная IT-компания. Также на этом этаже планируется организовать универмаг российских дизайнеров либо коворкинг. Громадный зал займет Бенке-холл (названный так в честь создателя исторических мастерских Готхарда Бенке). Бенке-холл позиционируется как уникальная площадка для проведения корпоративных праздников, где первое закрытое клубное мероприятие, пока еще при голых бетонных стенах, состоится уже 9 сентября (как туда попасть, можно найти в соцсетях Станкозавода).
Среди арендаторов уже точно будут игроки гастрономического рынка - Бар "Куйбышев" от новой команды, проект "Волжайна" от Ирины Козаченко ("Коза Тапас"), "ЗоЗо" - бистро от создателей проекта "То самое тесто", Ulandy cafe и "Покетерий". Инициаторы проекта еще оставляют за собой право на пространства-сюрпризы.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.